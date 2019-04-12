Обнаружена связь между диабетом и стрессом

Развитие диабета второго типа может происходить из-за постоянных умственных нагрузок и сильных стрессов. При этом подвержены этому заболеванию в большей степени женщины, пришли к выводу французские ученые из университета Париж-Сакле.

Специалисты изучили анализы более 70 тыс. испытуемых. Участие в исследовании принимали женщины, которые занимаются тяжелым умственным трудом. Оказалось, что у более чем 4000 представительниц женского пола развился сахарный диабет. По мнению ученых, постоянные переживания, а также отсутствие поддержки со стороны приводили к тому, что женщины заболевали.

Теперь исследователи пытаются найти методы, которые бы уменьшили влияние стрессов на развитие сахарного диабета.

По инф. rosbalt.ru

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