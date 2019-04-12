ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Обнаружена связь между диабетом и стрессом
По инф. rosbalt.ru   
12 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Развитие диабета второго типа может происходить из-за постоянных умственных нагрузок и сильных стрессов. При этом подвержены этому заболеванию в большей степени женщины, пришли к выводу французские ученые из университета Париж-Сакле.

Обнаружена связь между диабетом и стрессом

Специалисты изучили анализы более 70 тыс. испытуемых. Участие в исследовании принимали женщины, которые занимаются тяжелым умственным трудом. Оказалось, что у более чем 4000 представительниц женского пола развился сахарный диабет. По мнению ученых, постоянные переживания, а также отсутствие поддержки со стороны приводили к тому, что женщины заболевали.

Теперь исследователи пытаются найти методы, которые бы уменьшили влияние стрессов на развитие сахарного диабета.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 