Новые правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Правительство России ввело новые упрощенные правила получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, в субботу опубликовано на сайте Кабмина, пишет "Российская газета".

Больше не потребуется предоставлять справку о составе семьи. Россияне будут самостоятельно его декларировать при подаче заявления. Но уполномоченные органы смогут выборочно проверить достоверность представленных сведений.

Информация о выявленных случаях предоставления недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения. Заявителя могут привлечь к ответственности.

Ранее для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ требовалось предоставлять справки о составе семьи и документально подтверждать данные о причинах его изменения. Но такой порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий и "создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки", отмечается в справке к постановлению правительства.

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