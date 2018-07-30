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Новые правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Евгений Гайва, "Российская газета"   
30 Июля 2018 г.
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Правительство России ввело новые упрощенные правила получения россиянами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, в субботу опубликовано на сайте Кабмина, пишет "Российская газета".

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Больше не потребуется предоставлять справку о составе семьи. Россияне будут самостоятельно его декларировать при подаче заявления. Но уполномоченные органы смогут выборочно проверить достоверность представленных сведений.

Информация о выявленных случаях предоставления недостоверных сведений будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения. Заявителя могут привлечь к ответственности.

Ранее для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ требовалось предоставлять справки о составе семьи и документально подтверждать данные о причинах его изменения. Но такой порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий и "создает затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки", отмечается в справке к постановлению правительства.

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