Коммунальная доля

Размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предлагается ограничить 15 процентами совокупного дохода семьи. В этом случае на получение субсидии от государства смогут претендовать семьи с доходами около 15 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как сейчас, пишет "Российская газета".

Субсидии на оплату ЖКУ cмогут получить семьи с доходом около 15 тысяч рублей.

Законопроект об этом недавно поступил на рассмотрение Госдумы. Сейчас в большинстве регионов предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг установлена в размере 22 процентов. "Мы хотим хотя бы до 15 процентов снизить эту долю", - отметила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Некоторые регионы уже снизили ее: Якутия до 15 процентов, Санкт-Петербург до 14, Москва до 10.

При среднем чеке за ЖКХ в стране в 2,2 тысячи рублей, по результатам опроса банков, на получение субсидии сейчас могут рассчитывать семьи с доходом около 10,2 тысячи рублей, при снижение порога до 15 процентов субсидии получат семьи с доходом около 15 тысяч. Расчеты примерные, ведь регионы устанавливают собственный порог затрат на ЖКХ для предоставления субсидий, а также прописывают уровень доходов, к примеру, отдельно для работающих граждан и пенсионеров.

У каждой семьи будет собственный порог для получения субсидии, который будет зависеть от размера платежей за жилищно-коммунальные услуги и суммарного дохода семьи. К примеру, в Северо-Западном федеральном округе, по результатам опроса банков, средний платеж за услуги ЖКХ составляет 1,5 тысячи рублей, а значит, помощь на этой территории будут получать семьи с доходом около 10 тысяч рублей. В Москве и Московской области средний размер платежа составляет 5,6 тысячи рублей, и на поддержку могут рассчитывать семьи с доходом в районе 37 тысяч рублей.

У каждой семьи будет собственный порог для получения субсидии, он зависит от размера платежей за жилищно-коммунальные услуги и суммарного дохода семьи

Это не первая попытка снизить предельную долю совокупного дохода, которую семья платит за услуги ЖКХ. Ранее Госдума уже отклонила законопроект, которым предлагалось установить 10-процентный порог затрат на ЖКХ для получения субсидии. Отказ был связан с тем, что у субъектов есть право снизить долю дохода для получения субсидии, отметила Галина Хованская. Но, по словам депутата, регионы слишком неохотно пользуются этим правом, так что необходимо снизить рубеж на федеральном уровне хотя бы до 15 процентов, чтобы помочь большему количеству необеспеченных семей.

Основные сомнения экспертов вызывает необходимый на введение изменений бюджет. Новый порог для субсидий требует финансирования в размере 35 миллиардов рублей ежегодно. "Если это за счет средств федерального бюджета, тогда что нужно сократить?" - интересуется исполнительный директор федерального проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. Он обращает внимание, что расширение субсидий для одной категории нуждающихся потребует пересмотра и сокращения бюджета для какой-то другой категории.

Политика субсидирования оплаты платежей по ЖКХ имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в улучшении платежной дисциплины. У семей, имеющих невысокие доходы, наибольшая опасность - накопить задолженность перед управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Но отсутствие задолженности является основным условием получения субсидии, получателям помощи приходится быть внимательнее к оплате счетов. Но в то же время субсидии стимулируют семьи иметь большой платеж по ЖКХ, от этого зависит их право на субсидию. И это не соотносится с политикой энергоэффективности и курсом на сокращение объема потребляемых ресурсов, отмечает Александр Козлов. У семей с низкими доходами нет стимулов снижать потребление, скорее напротив.

Исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Развортнева обратила внимание на то, что кроме субсидий в России есть и льготы на оплату ЖКХ. "Жилищную субсидию в России по итогам 2016 года получали примерно 7,5 процента домохозяйств. Были периоды сложные - в начале 2000-х годов, когда субсидии получало 15 процентов населения. А льготы получает 25 процентов граждан. Ежегодно на это тратится 300 миллиардов рублей", - отметила она. Разворотнева предложила пересмотреть систему субсидий и льгот по оплате ЖКХ комплексно и оказать поддержку действительно нуждающимся группам населения. По ее мнению, сейчас в списке льготников далеко не все категории граждан можно отнести к разряду нуждающихся.

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