Новгородские сельчане жалуются правоохранителям на "оптимизацию медицины"

Жители Новгородской области написали новые заявления в правоохранительные органы о случаях с тяжелыми последствиями из-за «оптимизаций» медицинской сети. Как сообщил корреспонденту «Росбалта» представитель инициативной группы, секретарь обкома партии «Коммунисты России» Алексей Загорский, заявления направлены генпрокурору РФ, председателю СКР и начальнику УМВД РФ по Новгородской области.
В заявлениях приводятся случаи смертей и тяжелых последствий для здоровья людей в феврале—марте из-за несвоевременно оказанной медпомощи в Шимском районе.
Жительница Шимска Александра Кондидатова умерла до того, как к ней успела приехать «скорая помощь». По вызову была направлена машина с подстанции в деревне Уторгош, ехала 40 минут и на момент прибытия женщина уже скончалась. При этом, по свидетельству жителей поселка, свободная машина «скорой» находилась в Шимске на местной подстанции, но отправлена по вызову не была, так как решение о направлении машины принимается центральной диспетчерской службой в Новгороде на основании имеющихся свободных машин по базе данных.
Напомним, что оптимизация (т.е. сокращение пунктов медпомощи, врачебных ставок и так далее) российского здравоохранения в угоду бюджетной экономии - является одним из предметов повсеместной тревоги в стране.
Айнур Утемисова вызвала «скорую помощь» в село Медведь для своей несовершеннолетней дочери. «Скорая помощь» ехала пять с половиной часов, после чего доставила ребенка в Новгород, в детскую областную больницу. Ребенок в итоге попал в реанимацию. Ранее больных можно было доставить в ближайший поселок Шимск, где в круглосуточном стационаре райбольницы был дежурный врач. Недавно стационар был ликвидирован, дежурного врача там больше нет, и в вечернее — ночное время и в выходные там работают только медсестра и санитар.
Елене Бычковой в Шимске «скорую» пришлось вызывать дважды: первый раз по вызову машина не была направлена, второй раз «скорая помощь» была вызвана в десятом часу вечера, приехала через два часа, и женщина была госпитализирована в Новгород. Приемный покой Шимской ЦРБ ей также не мог оказать помощи поздним вечером, так как в данный период там нет врача.
Валентина Данилова вызвала «скорую» четырехлетнему внуку, но диспетчер ответила: вызывайте педиатра местной райбольницы. Однако в Шимской больнице, после ликвидации круглосуточного стационара, постоянного педиатра нет. У ребенка поднялась температура до 39 градусов, тогда вызвали «скорую» повторно — в этот раз медики приехали.
Алексей Федоров был на «скорой» доставлен из села Медведь в Новгородскую областную клиническую больницу. Там у него диагностировали двухстороннее воспаление легких, но госпитализировать не смогли из-за отсутствия свободных мест. Больному пришлось ехать обратно в Медведь, а там ему вновь вызвали «скорую» — на этот раз карета доставила его в Сольцы, где он был госпитализирован. Всей этой ситуации не возникло, если бы в Шимске продолжал работу стационар райбольницы.
«В тексте заявлений изложена вся суть ситуации: она в неправильной организации пункта неотложной помощи Шимской ЦРБ и в плохой организации работы центральной диспетчерской скорой помощи», — уточнил Алексей Загорский.
Общественник полагает, что отсутствие круглосуточного стационара в Шимске и в дальнейшем будет приводить к тяжелым последствиям. Алексей Загорский уверен, что можно говорить о халатности чиновников правительства Новгородской области, ликвидирующих райбольницы.
Ранее сообщалось о смертях жителей Новгородской области Владлена Федорова и Любови Бутаковой. Жители Шимска умерли до того, как к ним успела приехать «скорая помощь» из Новгорода и Сольцов.
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