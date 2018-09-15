Население России вполне официально готовят к росту инфляции

Годовая инфляция в России достигнет максимума в I полугодии 2019 года и составит 5-5,5% на конец 2019 года, а темпы прироста потребительских цен к концу текущего года будут на уровне 3,8-4,2%. Такой прогноз дает Центробанк РФ в материалах по итогам заседания совета директоров.
Ранее в пятницу регулятор принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.
Как признает Банк России, «возвращение годовой инфляции к 4% (таргет ЦБ — ред.) происходит быстрее, чем ожидалось ранее». «Годовые темпы прироста потребительских цен повысились до 3,1% в августе, что несколько выше верхней границы прогноза Банка России. Рост инфляции в августе связан с повышением до 1,9% годового темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовали изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках, а также эффект низкой базы прошлого года. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. Большинство показателей годовой инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценке Банка России, демонстрируют рост», — констатирует регулятор.
Кроме того, отмечает ЦБ, «инфляционные ожидания населения и предприятий несколько повысились на фоне курсовой волатильности». Согласно данным мониторинга Банка России, часть предприятий могут отразить в ценах планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС, с 18% до 20%) уже в конце 2018 года.
«Произошедшее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий. При этом сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в предстоящие месяцы. В этих условиях принятое Банком России решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила (до конца текущего года — ред.) ограничит курсовую волатильность и ее влияние на динамику инфляции в предстоящие кварталы», — полагает регулятор.
По прогнозу ЦБ, который учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, «темпы прироста потребительских цен составят 3,8—4,2% к концу 2018 года».
«Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5,0-5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — уверены в Банке России.
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