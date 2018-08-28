На Востоке России объявлены крупнейшие за 40 лет военные маневры

Армейские учения «Восток-2018» станут крупнейшими с 1981 года. В маневрах будут задействованы почти 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников. Об этом рассказал во вторник журналистам глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Учения пройдут 11—15 сентября. «В чем-то они повторят „Запад-81“, но станут, пожалуй, еще масштабнее», — отметил Шойгу. Маневры пройдут на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, на Тихоокеанском и Северном флотах, будут полностью задействованы ВДВ. Также в маневрах примут участие военные Китая и Монголии.

Шойгу посоветовал журналистам вообразить, что «одновременно в движении находятся 36 тыс. единиц военной техники, танки, БТР, БМП». «И все проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым», — добавил Шойгу. Как сообщает РИА Новости, глава Миноороны напомнил, что в преддверии учений 20 августа была объявлена внезапная проверка боеготовности.

Ранее сообщалось, что учения может посетить президент РФ Владимир Путин.

По инф. rosbalt.ru

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