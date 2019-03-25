На миллионный приз "лучшему учителю года" претендовали 10 тысяч педагогов

В Дубае пройдет церемония вручения премии в $1 млн за выдающийся вклад в профессию учителя. Награду «лучшему учителю в мире» присудит благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, сообщает пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Из 10 тыс. заявок из 179 стран в финал соревнования сумели пройти десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.

Впервые премия была вручена в 2015 году.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ