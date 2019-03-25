ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

На миллионный приз "лучшему учителю года" претендовали 10 тысяч педагогов
По инф. rosbalt.ru   
25 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Дубае пройдет церемония вручения премии в $1 млн за выдающийся вклад в профессию учителя. Награду «лучшему учителю в мире» присудит благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея, сообщает пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

На миллионный приз "лучшему учителю года" претендовали 10 тысяч педагогов

Из 10 тыс. заявок из 179 стран в финал соревнования сумели пройти десять претендентов из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.

Впервые премия была вручена в 2015 году.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 