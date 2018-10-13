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Мошеннику удалось подсмотреть пин-код от банковской карты пожилой москвички
По инф. rosbalt.ru   
13 Октября 2018 г.
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На западе столицы полицейские задержали 39-летнего безработного приезжего по подозрению в краже денег с банковской карты у 66-летней пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, материальный ущерб составил около 480 тысяч рублей. Полиция выяснила, что злоумышленник подсмотрел пин-код от банковской карты пожилой женщины, украл ее, а затем снял деньги в банкомате.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

По инф. rosbalt.ru

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