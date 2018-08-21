Миру явлен образец нового "Калаша"

Концерн «Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308. Согласно сообщению на сайте «Калашников media», демонстрация оружия состоялась на форуме «Армия-2018».

Как отмечается, новый автомат создан на базе АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В автомате применяются патроны калибра 7,62 мм, вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия без патронов составляет 4,3 кг, длина ​ствола — 415 мм, прицел диоптрический.​ Возможна установка штык-ножа.

В настоящее время идет подготовка к предварительным испытаниям оружия.

По инф. rosbalt.ru

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