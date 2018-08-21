ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Миру явлен образец нового "Калаша"
По инф. rosbalt.ru   
21 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

ak 12

Концерн «Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308. Согласно сообщению на сайте «Калашников media», демонстрация оружия состоялась на форуме «Армия-2018».

ak 308 47

Как отмечается, новый автомат создан на базе АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В автомате применяются патроны калибра 7,62 мм, вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия без патронов составляет 4,3 кг, длина ​ствола — 415 мм, прицел диоптрический.​ Возможна установка штык-ножа.

В настоящее время идет подготовка к предварительным испытаниям оружия.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 