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Медикам удалось выходить малышку весом 346 граммов при рождении
По инф. rosbalt.ru   
22 Апреля 2019 г.
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В графстве Глостершир в Великобритании родился ребенок весом 346 граммов. Врачам удалось выходить малыша, сообщает The Sun.

Медикам удалось выходить малышку весом 346 граммов при рождении

По данным СМИ, его матери Ким Браун на пятом месяце беременности диагностировали редкое осложнение — преэкламсию. Плод в утробе матери перестал расти, частота сердцебиения ребенка стала критически низкой. Врачи приняли решение провели экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появилась девочка весом 346 граммов. Малышку назвали Изабелла.

После рождения медики продолжили бороться за жизнь Изабеллы. У нее оказался поврежден кишечник — девочке провели две операции, а спустя полгода выписали из роддома. В десять месяцев ее вес достиг четырех килограммов.

По инф. rosbalt.ru

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