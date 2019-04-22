Медикам удалось выходить малышку весом 346 граммов при рождении

В графстве Глостершир в Великобритании родился ребенок весом 346 граммов. Врачам удалось выходить малыша, сообщает The Sun.

По данным СМИ, его матери Ким Браун на пятом месяце беременности диагностировали редкое осложнение — преэкламсию. Плод в утробе матери перестал расти, частота сердцебиения ребенка стала критически низкой. Врачи приняли решение провели экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появилась девочка весом 346 граммов. Малышку назвали Изабелла.

После рождения медики продолжили бороться за жизнь Изабеллы. У нее оказался поврежден кишечник — девочке провели две операции, а спустя полгода выписали из роддома. В десять месяцев ее вес достиг четырех килограммов.

Ранее стало известно, что в Японии мальчик, родившийся весом 258 граммов, пошел на поправку и был выписан из больницы.

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По инф. rosbalt.ru

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