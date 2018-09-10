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Маленькая горькая победа: пожилая пианистка отсудила компенсацию за травму руки
По инф. rosbalt.ru   
10 Сентября 2018 г.
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Во Владимирской области суд взыскал со Сбербанка почти полмиллиона рублей в пользу пианистки, которая получила травму из-за неисправных раздвижных дверей на входе в отделение.

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Согласно материалам дела, в октябре 2017 года 71-летняя жительница Мурома входила в отделение Сбербанка, чтобы получить пенсию и оплатить коммунальные услуги. Раздвижные двери в отделении внезапно стали закрываться и сильно ударили женщину в плечо. Не удержавшись на ногах, пенсионерка упала и сломала руку. Сотрудники банка оказали ей первую помощь и вызвали «скорую», сообщив клиентке, что входная дверь уже давно неисправна, ее ремонтировали, но она опять вышла из строя.

В больнице пострадавшей женщине наложили на руку гипс.

Однако последствия травмы не прошли до сих пор — для полного излечения необходима операция, проведение которой из-за состояния ее здоровья и возраста опасна. Ей пришлось привлекать соседей и знакомых для ухода за проживающей вместе с ней матерью, которой уже за 90 лет. Более того, женщина потеряла заработок — раньше она была преподавателем игры на фортепиано, но после перелома рука потеряла чувствительность и педагог лишилась возможности давать уроки.

Тогда пенсионерка подала иск в Муромский городской суд, потребовав взыскать со Сбербанка компенсацию морального вреда в 400 000 руб. и штраф за нарушение прав потребителя. Представители ответчика утверждали, что дверь работала исправно, а истица упала, зацепившись ногой о створку, что свидетельствует лишь о ее неосторожности и неосмотрительности.

Однако суд, просмотрев записи видеокамер, установил, что «виноваты» в инциденте именно двери, которые открылись перед истицей, а затем резко стали закрываться до того, как она прошла через них. В итоге суд установил размер компенсации в сумме 300 000 руб. Также с ПАО «Сбербанк России» в пользу пенсионерки взыскан штраф за нарушение прав потребителя в 150 000 руб. Банк подал апелляционную жалобу на это решение, однако Владимирский областной суд оставил ее без удовлетворения.

По инф. rosbalt.ru

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