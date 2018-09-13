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Магия "экстрасенсорного улучшения здоровья": так хочется верить, но денег-то жалко!
По инф. rosbalt.ru   
13 Сентября 2018 г.
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mistika

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала 79-летняя жительница города Ейска Краснодарского края. У женщины похитили более 250 тыс. рублей под видом оказания услуг экстрасенсов.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной прокуратуры, пенсионерка поверила рекламе в передаче на телевидении и перевела злоумышленникам, действовавшим под эгидой центра экстрасенсорных услуг, 255 тыс. рублей за «ритуалы по улучшению здоровья».

По результатам организованной прокуратурой города проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По инф. rosbalt.ru

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