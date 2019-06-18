Льготник таблетками не обеспечен: в 16 регионах нашли нарушения при отпуске лекарств

По итогам проверок, которые провели территориальные подразделения Росздравнадзора в первом квартале 2019 года, в 16 регионах были выявлены нарушения в процессе отпуска льготных лекарств гражданам, передает РБК со ссылкой на материалы Минздрава РФ.

В числе регионов, где Росздравнадзор зафиксировал нарушения, названы Краснодарский край, Крым, Дагестан, Карелия, Мордовия, республика Коми, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Адыгея, а также Кемеровская, Ульяновская, Самарская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Брянская области.

Среди выявленных при проверке нарушений — несвоевременная выдача лекарств по льготным рецептам, отсутствие контроля ответственных органов власти за расчетом потребности в определенных лекарственных препаратах, слабый контроль за использованием закупленных лекарств. К примеру, в Ульяновской области не обеспечиваются 40% выписанных рецептов.

Еще одно распространенное нарушение связано с тем, что пациентам не выписывают лекарства при наличии у них определенных медицинских показаний.

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Polit.ru

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