Кто платит больше?

Эксперты выстроили регионы РФ по стоимости ЖКХ.

Больше всего за услуги ЖКХ платят жители Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего — жители Республик Алтай и Дагестан, следует из результатов исследования.

Средние расходы на услуги ЖКХ по России составили 4,2 тысячи рублей в месяц, что на 0,2% выше показателя 2016 года.

На Камчатке этот показатель вырастает до 10 тысяч рублей в месяц. В Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе средняя семья тратит на ЖКХ более 7 тысяч. Жители Алтая, Дагестана, Хакасии и Тывы на ЖКХ тратят в месяц менее 2,5 тысячи рублей.

В Дагестане также самая низкая доля услуг ЖКХ в общих расходах по итогам 2017 года: 5,6%. Низким показатель остаётся в Севастополе, Ингушетии и Хакасии (не более 7%). Самый высокий показатель в Ямало-Ненецком автономном округе (15,6%), Магаданской области (15,1%) и Камчатском крае (14,4%). В среднем по России доля расходов на ЖКХ составляет 9,7%.

Эксперты объяснили такие показатели уровнем тарифов на услуги ЖКХ, обусловленными, в том числе, природно-географическими факторами, а также уровнем доходов жителей.

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