Казань: 88-летнему ветерану было отказано в приеме хирургом без очереди

У пенсионера Павла Костина была травма руки. «Говорит, у меня народу много. Я говорю, мне 88 лет, я с трудом на такси сюда добирался, заплатил 200 рублей. Недолго же написать направление на рентген. Показываю ему удостоверение ветерана войны, почетного ветерана здравоохранения РТ. Нет, не стал принимать и все», — рассказал пожилой человек местным СМИ.

Из кабинета врача ветеран ушел в слезах. После того, как информация разошлась в СМИ, домой к Павлу Костину приехал руководитель горздрава Казани Ильнур Халфиев. По его словам, отказ от оказания медицинской помощи со стороны хирурга был связан с тем, что в этот момент он уже вел прием другого пациента.

Ожидал своей очереди на прием ветеран в кабинете заведующей терапевтическим отделением поликлиники. «Мы установили, что пациент имел право на внеочередное обслуживание, — заявил Халфиев. — В тот момент пациента должны были проводить к хирургу, чтобы он его осмотрел».

Костина осмотрели еще и ортопед и травматолог. Ему сделали все необходимые анализы и исследования. Необходимости в неотложной медицинской помощи на тот момент не установили. «Никаких травм, угрожающих жизни и здоровью пациента, не обнаружено», — заявил чиновник.

По инф. rosbalt.ru

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