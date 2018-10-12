Камчатка: обвиняемая в крупной растрате глава Минздрава ушла "на заслуженный отдых"

Министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко вышла на пенсию, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе краевого правительства эту информацию подтвердили.

62-летняя Лемешко возглавляла министерство здравоохранения Камчатского края с 2008 года.

Как сообщалось, уже бывшая глава камчатского Минздрава обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ «растрата бюджетных денежных средств в особо крупном размере».

Обвинения по делу о растрате 22 млн бюджетных рублей предъявлены еще двум фигурантам этого дела — адвокату и учредителю коммерческой организации.

По инф. rosbalt.ru

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