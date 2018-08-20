Исследование: в России работает каждый второй пенсионер

Не менее 40% россиян сейчас продолжают трудовую деятельность и после выхода на пенсию. А в ближайшие годы доля работающих пенсионеров будет только расти, потому что на пенсию не проживешь.

Как пишет в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на данные Высшей школы экономики, большинство пенсионеров стараются остаться работать там же, где и были, чаще всего это бюджетный сектор. Тем, кому приходится увольняться и искать новую работу, как правило, удается найти только что-нибудь с меньшей примерно в полтора раза зарплатой. Чаще всего «свежеиспеченные» пенсионеры работают сторожами, контролерами и продавцами.

Проще всего к возрасту сотрудников относятся в образовании, здравоохранении, ЖКХ и ВПК. В частном секторе уже после 45-ти лет с трудоустройством становится туго. Самые капризные по отношению к возрасту работников отрасли — продажи, IT-технологии, маркетинг, финансы. Проще всего сохранить работу на пенсии специалистам высшего уровня квалификации. Увольняют же, как правило, пожилых работников сферы торговли и услуг и неквалифицированных рабочих.

По информации Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, в стране насчитывается более 37 млн пенсионеров (мужчин — 10,7 млн, женщин — 25,9 млн). Уровень занятости среди них составляет 28,8%, уровень безработицы (среди желающих продолжать трудиться) — 3,3%.

Хотя за последние 15 лет средний размер пенсии вырос в три раза, она составляет только 31% от зарплаты (в позднесоветский период — было 45,6%), однако работать пенсионеры хотят еще и из-за привычки. В среднем после выхода на пенсию человек работает еще 6,4 года. В первые пять пенсионных лет трудятся 52% женщин и 38% мужчин, а затем этот показатель падает вдвое.

Значительный уровень занятости пенсионеров стал одним из аргументов в пользу повышения пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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