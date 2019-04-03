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Граждан России поджидают длинные майские выходные
|По инф. rosbalt.ru
|03 Апреля 2019 г.
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Рабочая неделя перед «длинными выходными» на майские праздники продлится всего два дня — 29 и 30 апреля. Об этом напомнил замглавы Роструда Иван Шкловец.
Как сообщает «Интерфакс», Шкловец добавил также, что 30 апреля, как предпраздничный рабочий день, будет коротким (на час меньше обычного). Выходные на Первомай продлятся пять дней: с 1 Мая (среда) до 5 мая (воскресенье) включительно. Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на 2—3 мая, отметил Шкловец.
В честь Дня Победы россияне будут отдыхать еще четыре дня подряд — с 9 Мая (четверг) до 12-го (воскресенье) включительно. Это связано с тем что выходной с 23 февраля (суббота), который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен на 10 мая. Предпраздничное 8 мая также будет сокращенным по рабочему времени на один час.
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