В России пока не будет Дня отца

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий установление в России нового праздника — День отца, передает корреспондент «Росбалта».

Праздник предлагалось отмечать в последнюю субботу октября каждого года. По задумке инициаторов законопроекта, празднование Дня отца должно привлечь внимание общественности «к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятию престижа отцовства, укреплению статуса отца и мужчин в семье и обществе». В этой связи предлагалось отмечать День отца как праздник мужества, патриотизма и отцовского долга.

Депутаты не поддержали законопроект, сославшись на то, что в России отмечают День матери, который был установлен 20 лет назад президентским указом. Таким образом, парламентарии оставили решение этого вопроса на усмотрение главы государства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ