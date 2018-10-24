ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В России пока не будет Дня отца
По инф. rosbalt.ru   
24 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

otec i sin

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий установление в России нового праздника — День отца, передает корреспондент «Росбалта».

otec i sin 99

Праздник предлагалось отмечать в последнюю субботу октября каждого года. По задумке инициаторов законопроекта, празднование Дня отца должно привлечь внимание общественности «к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятию престижа отцовства, укреплению статуса отца и мужчин в семье и обществе». В этой связи предлагалось отмечать День отца как праздник мужества, патриотизма и отцовского долга.

Депутаты не поддержали законопроект, сославшись на то, что в России отмечают День матери, который был установлен 20 лет назад президентским указом. Таким образом, парламентарии оставили решение этого вопроса на усмотрение главы государства.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:
 