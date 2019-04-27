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Глава Минздрава конкретизировала новые правила диспансеризации в России
По инф. rosbalt.ru   
27 Апреля 2019 г.
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В России утвержден новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Как сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, накануне Минюст зарегистрировал несколько приказов Минздрава, в том числе — о диспансеризации.

В России утвержден новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации

На совещании в Ростове-на-Дону Скворцова уточнила, что, по новым правилам, с 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно. А ежегодная диспансеризация будет проводиться для граждан, достигших 40 лет.

Также, отметила глава Минздрава, и осмотры, и диспансеризация должны проводиться в удобное для людей время, включая вечера и выходные дни.

Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести в правительство проект о проведении в 2019—2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщается на сайте правительства. Поручение дано Минздраву. Срок исполнения — до 20 мая.

По инф. rosbalt.ru

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