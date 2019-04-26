В России планируется всеобщая диспансеризация

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил внести в правительство проект о проведении в 2019—2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщается на сайте правительства.

Поручение дано Минздраву. Срок исполнения — до 20 мая.

Министерству труда нужно представить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте 40 лет и старше будут иметь право на освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. Срок исполнения — до 20 июня.

Ранее правительство РФ внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация будут проходить, в том числе, в вечерние часы и в субботу. Гражданам предоставят возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

По инф. rosbalt.ru

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