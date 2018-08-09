Еще прогноз про "следствия из НДС": цены снова вырастут, а доходы – нет

Повышение НДС, как косвенного налога, приведет к дополнительному инфляционному импульсу, который будет распространяться по цепочке межотраслевых связей, заявил экс-министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

«Официальная оценка Минфина говорит, что рост цен в среднем по всем товарам составит порядка 1,5%, но некоторые скептики дают более высокую оценку из-за повышения НДС. Вот это и будет главным прямым эффектом для граждан. Но также понятно, что любое повышение налогов, а тем более — такого хорошо администрируемого налога, как НДС, будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост в целом. Значит, медленнее будут расти доходы, не будут появляться новые рабочие места, ну и т. д.», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин уже подписал законопроект о повышении НДС на два процентных пункта — до 20%. Документ вступит в силу с 1 января будущего года.

По инф. rosbalt.ru

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