Энергия мусорного ведра

Пока в Новосибирске не утихают споры вокруг скандальной "мусорной" концессии, о которую региональные власти, бизнес и экологи уже второй год ломают копья, ученые Сибирского отделения РАН предлагают внедрять цивилизованные методы обращения с отходами. – "Российская газета".
По данным Института теплофизики СО РАН, ведущие страны Европы практически отказались от системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Например, в Швейцарии до 50 процентов мусора сжигают, 35 идет на вторичную переработку, а 15 процентов (почти вся органика) подвергается компостированию. Схожая ситуация - в Бельгии, Германии, Нидерландах, Швеции и ряде других стран. В России же всего лишь четыре процента отходов хоть как-то утилизируют, а основной их объем по старинке складируют на полигонах. Среди европейских государств хуже дела обстоят только в Румынии, где 99 процентов мусора закапывают в землю. Между тем утилизация может быть выгодной не только экологически, но и экономически.
- Главной мировой тенденцией стало получение энергии из отходов, - поясняет научный руководитель НИИ теплофизики академик Сергей Алексеенко. - Теплота сгорания у них всего в два раза ниже, чем у бурого угля. Наибольшее развитие технологии термической обработки ТБО получили в Японии, где таким способом утилизируют 75 процентов отходов. Для сравнения: в США - лишь двенадцать процентов. Однако уже повсеместно приходит понимание, что эти ресурсы надо использовать. Но нужны стимулы. Скажем, в Китае тепло и электричество, выработанное из биомассы и ТБО, на рынке стоят вдвое дороже, чем полученные из традиционных видов топлива.
По словам ученого, развитие этого направления в России не выдерживает никакой критики. Закупают самое дешевое оборудование, используют устаревшие технологии, что изначально дискредитирует саму идею получения энергии из ТБО. Кроме того, практически отсутствует сортировка, что усложняет процесс утилизации. По сути, весь мусор можно разделить на три категории - промышленные отходы, коммунальные и опасные. Как ни странно, именно с промышленными "хвостами" разобраться проще всего: есть точные данные об их составе на каждом производстве. С коммунальными же все гораздо сложнее.
Наиболее же эффективной системой утилизации коммунальных отходов ученые называют комплексную районную тепловую станцию с использованием барабанных печей. Такой объект, рассчитанный на сжигание 40 тысяч тонн мусора в год, мог бы в значительной степени решить проблему энергоснабжения - например, отапливать половину всех НИИ новосибирского Академгородка. А у жителей появился бы стимул к раздельному сбору отходов.
Новосибирский производитель стеклотары готов покупать вторсырье, однако предложений нет. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В ближайшее время в Новосибирске начнется разработка автоматической линии сортировки, которая сможет без использования ручного труда отделять стекло, металл и пластик. Институт теплофизики СО РАН выиграл на такой проект трехлетний правительственный грант в размере шестидесяти миллионов
рублей. Автоматика облегчит доставку нужных компонентов до печи, но, так или иначе, от сжигания не уйти. Однако, как утверждают специалисты, остается вопрос недоверия к такому способу утилизации отходов со стороны не только "зеленых", но и населения в целом. Однако тот же проект районной тепловой станции предполагает выбросы в атмосферу, эквивалентные всего лишь двум работающим "КамАЗам".
Еще более выгодным представляется использование ТБО в качестве вторсырья. Если говорить о Новосибирске, то мегаполис давно вошел в число глобальных столиц пивоварения, здесь расположены три завода крупнейших мировых производителей. Но при этом существует проблема утилизации огромного количества тары.
- В Новосибирске ежегодно на свалках "закапывают" триста миллионов бутылок, это сто тысяч тонн стекла, которые можно было бы обработать до последнего грамма, - подчеркивает председатель совета директоров АО "Новосибирский завод "Экран" Павел Бобошик. - Мало того, мы готовы выкупать этот объем, что принесет бюджету примерно четыреста миллионов рублей в год. Но пока эти деньги остаются на свалках.
Результат, как уверяет эксперт, будет лишь тогда, когда для решения проблемы объединят свои усилия производители пищевых продуктов, производители тары и упаковки, а также городские власти. Нужно создать единую систему утилизации этих отходов, которая будет выгодна всем. В то же время оборудование для качественной сортировки того же стекла очень дорогостоящее, ни город, ни отдельное предприятие позволить его себе его не могут.
Европейский белый стеклобой "Экран" закупает по пятьдесят евро за тонну, учитывая доставку. А российские сортировочные предприятия продают по шесть тысяч рублей - в два раза дороже. При этом качество несравнимо с европейским. Поскольку сама система использования вторсырья не отлажена, единичные компании, сортирующие ТБО, вынуждены сбывать их втридорога.
- Во многих развитых странах мира мусор представляет собой вторичное сырье, которое принадлежит городу или региону. Такую картину мы наблюдали, например, в Чехии, где муниципалитет небольшого города оплачивает частной компании сбор ТБО и после сортировки продает их в качестве вторсырья. На этом городок с двадцатью тысячами жителей зарабатывает 1,2 миллиона евро в год. Это больше, чем расходы на электроснабжение, и позволяет снижать коммунальную нагрузку на жителей, - поясняет Павел Бобошик, подчеркивая, что именно с разъяснительной работы среди населения стоит начинать.
Кстати
- Сейчас новосибирский "Экран" собирает стекло у горожан на проходной завода и с использованием специальных баков, размещенных во дворах - выходит порядка тридцати тонн в месяц. Капля в море, учитывая общие объемы. В то же время, как отмечает директор по развитию ООО "С2 Групп" Андрей Войнов, период разложения стекла достигает тысячи лет, алюминия - в два раза меньше, пластика - двести лет. И таких фракций, уже сегодня пригодных для вторичного использования, порядка двух десятков. Но они по-прежнему лежат мертвым грузом на полигонах, а почти треть - на несанкционированных свалках.
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