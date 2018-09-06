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"Экономический" министр подтверждает: повышение НДС "разгонит" инфляцию в России
По инф. rosbalt.ru   
06 Сентября 2018 г.
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Повышение с 1 января 2019 года НДС с нынешних 18% до 20% приведет к ускорению инфляции, заявил глава Миэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Московского экономического форума.

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По его словам, именно в первом квартале 2019-го будет достигнуто максимальное значение инфляции — выше 4,5%. «От 4,5% до 5%», — спрогнозировал министр.

Как сообщает «Интерфакс», Орешкин добавил, профицит бюджета в текущем году может составить около 1% ВВП. «Имеем очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП, низкий внешний долг. Это дифференцирует Россию от других развивающихся стран», — отметил он.

По инф. rosbalt.ru

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