"Экономический" министр подтверждает: повышение НДС "разгонит" инфляцию в России

Повышение с 1 января 2019 года НДС с нынешних 18% до 20% приведет к ускорению инфляции, заявил глава Миэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Московского экономического форума.

По его словам, именно в первом квартале 2019-го будет достигнуто максимальное значение инфляции — выше 4,5%. «От 4,5% до 5%», — спрогнозировал министр.

Как сообщает «Интерфакс», Орешкин добавил, профицит бюджета в текущем году может составить около 1% ВВП. «Имеем очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП, низкий внешний долг. Это дифференцирует Россию от других развивающихся стран», — отметил он.

По инф. rosbalt.ru

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