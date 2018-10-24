Долги наши тяжкие: под арестом оказался... забор

Нижегородец оформил в различных кредитных организациях кредиты на разные нужды. Через некоторое время он перестал их оплачивать, и организации обратились в суд с заявлениями о взыскании задолженностей. Суд удовлетворил требования.

Судебный пристав не раз после этого направлял извещения о вызове на прием, но тот не реагировал.

"Сегодня сотрудники Службы совместно с одним из взыскателей выехали по месту жительства должника с целью ареста имущества. В результате чего, судебным приставом был арестован забор из профнастила, который демонтировали, изъяли и передали на ответственное хранение взыскателю", - сообщили в пресс-службе УФССП по Нижегородской области.

Напомним, эксперты бьют тревогу: граждане России все глубже погрязают в долгах перед банками. Исключением не являются и пенсионеры, к сожалению.

По инф. rosbalt.ru

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