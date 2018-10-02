Дезертир из прошлого столетия

Житель Красногорска четверть века бегал от оперативников.

Почти четверть века скрывался дезертир из Зеленогорска (Красноярский край) от правоохранительных органов. В июле 1994-го тогда еще 23-летний срочник сбежал из воинской части в родном городе. Парня объявили в розыск. За эти годы дело по статье «Дезертирство» то приостанавливали, то возобновляли. И только в нынешнем сентябре оперативники обнаружили беглеца в Кемерово.

К счастью для дезертира, он избежал семи лет тюрьмы — срок давности уголовного преследования истек. Можно уже не прятаться. Но осадок от многих лет, проведенных в бегах, остался...

По инф. trud.ru

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