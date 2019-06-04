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Денис Мацуев предлагает революцию в начальной школе. Нотной грамоте надо учить!
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Выступая на международном музыкальном фестивале в Самаре, известный российский пианист Денис Мацуев выдвинул инициативу — ввести обучение нотной грамоте с младших классов начальной школы.

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«Детей наравне с цифрами нужно учить и нотной грамоте... вне зависимости от того, станут они музыкантами или нет», — цитирует музыканта РИА Новости.

По словам Мацуева, обучение нотной грамоте поможет расширить кругозор детей. Главное в этом деле, считает пианист, — это интересная подача материала и тщательное продумывание школьной программы, чтобы ученики не скучали на уроках.

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Заметим, что всей красоте и привлекательности идеи выдающегося музыканта - она несколько неоднозначна. Дело в том, что учебный курс средней школы и так перенасыщен множеством дисциплин (а время детства наших внуков - не резиновое, увы!). Но еще более драматично то, что самы смысл и цели нынешнего российского среднего образования, его структура - подвергаются критике специалистов. Это разговор долгий и сложный, мы периодически публикуем разные мнения на сей счет. Вот, например, что думает об этой проблеме историк и филолог Алексей Любжин.

Polit.ru

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