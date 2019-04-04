Хорошия новость для "рыбных душ": к минтаю претензий нет!

Минтай, продаваемый на российском рынке, безопасен для здоровья потребителей. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам проверки 15-ти популярных торговых марок минтая.

Как сообщили в организации, проверено было 14 отечественных марок минтая и одна зарубежная. Исследование проводилось по 35-ти, включающим и качество, и безопасность продукции. Минтай покупали на Камчатке, в Южно-Сахалинске, Мурманске, Москве, ряде других городов.

Ни в одной проверенной торговой марке не было найдено нарушений, не нашли и токсичных элементов, таких как свинец, ртуть или кадмий. Нет нарушений и по содержанию мышьяка. Филе минтая оказалось безопасным для аллергиков — в нем не обнаружили гистамина.

Не оказалось в минтае и паразитов (гельминтов, нематод, скребней, трематод, цестод), общее содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) также оказалось нормативным.

При этом оказалось, что у трех марок минтая содержание белка, указанное на упаковке, было выше фактического. Были выявлены также расхождения по массе нетто трех марок: фактический вес оказался ниже указанного на упаковке.

В соотношение «цена-качество» выяснилось, что качественным может быть минтай как дорогой, так и дешевый. А продукция двух из исследованных торговых марок не только соответствует всем требованиям качества и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ