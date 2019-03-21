Обещают, что «Амиодарон» появится в аптеках вот-вот

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что АО «Санофи-Россия» сообщил о ввозе в РФ 68 тыс. упаковок лекарства, сейчас партия находится на таможне. В аптеки лекарство попадет после 25 марта. Всего за март планируется ввоз и выпуск в оборот 80 тыс. упаковок лекарства.
Кроме того, АО «Органика» в срок до 1 апреля выпустит в обращение еще 125,2 тыс. упаковок препарата, ООО «Эллара» в начале апреля — еще 55 тыс. упаковок препарата для внутривенного введения. Лишь Борисовский завод медицинских препаратов сообщил в Росздравнадзор, что в связи с удорожанием субстанции производство было остановлено на некоторое время, но вскоре оно возобновится. В Росздравнадзоре подчеркнули, что до сих пор в ведомство не поступали сведения о приостановке производства или прекращении ввоза амиодарона.
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