Анатомия врачебной ошибки: анестезиолог позабыл одеть очки

Врач анестезиолог-реаниматолог в одной из владимирских больниц обвиняется в причинении смерти пациенту по неосторожности.

По данным СК РФ, 58-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Собинской районной больницы обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, поздним вечером 26 октября прошлого года в хирургическое отделение больницы с диагнозом «острый панкреатит» поступила 45-летняя женщина. Несколько дней женщине проводилось квалифицированное лечение, осуществлялось наблюдение врача, но 30 октября 2017 года в связи с ухудшением состояния здоровья было принято решение о проведении пациентке экстренной операции. К проведению операции был привлечен врач анестезиолог-реаниматолог.

Имея серьезный дефект зрения, и зная, что без очков не сможет качественно выполнить интубацию трахеи, врач действовал самонадеянно и легкомысленно, рассчитывая, что его 30-летний опыт в профессии поможет справиться с ситуацией. В результате преаниматолог провел три неудачных попытки введения в трахею пациентки интубационной трубки и повредил пациентке трахею и пищевод.

Оперирующий врач отстранил обвиняемого от участия в оказании помощи женщине, дальнейшие действия были проведены хирургом с заведующей анестезиологическим отделением.

Тем не менее, спустя месяц женшина умерла.

По инф. rosbalt.ru

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