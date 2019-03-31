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Американские киношники расскажут о Чернобыле в пяти сериях
По инф. rosbalt.ru   
31 Марта 2019 г.
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Премьера мини-сериала про катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции состоится 6 мая. Пока же создатель — американская компания HBO опубликовала трейлер к нему.

Премьера мини-сериала про катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции состоится 6 мая

Пятисерийный «Чернобыль» расскажет про аварию 1986 года, одну из самых ужасных в истории техногенных катастроф, и про «жертвы, которые были принесены, чтобы спасти от страшного бедствия Европу».

Снимали «Чернобыль» в Вильнюсе. Его режиссером стал Юхан Ренк, известный по работе над проектом «Во все тяжкие».

Роль советского ученого Валерия Легасова исполняет Джаред Харрис. Партфункционера Бориса Щербину играет Стеллан Скарсгард, физика-ядерщика Ульяну Хомюк — Эмили Уотсон.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке АЭС в Чернобыле (Украинская ССР) произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца в результате ЧП скончались около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись более 8 млн жителей Белоруссии, Украины и России.

По инф. rosbalt.ru

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