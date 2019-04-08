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Алексея Булдакова проводили в мир иной аплодисментами
По инф. rosbalt.ru   
08 Апреля 2019 г.
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В Большом зале московского Дом кино прошла гражданская панихида по народному артисту РФ Алексею Булдакову. С артистом простились аплодисментами.

В Большом зале московского Дом кино завершилась гражданская панихида по народному артисту РФ Алексею Булдакову. С артистом простились аплодисментами.

Проститься со звездой «Особенностей национальной рыбалки» пришли сотни человек, среди которых друзья артиста, коллеги и почитатели таланта. Так, церемонию посетили актеры Александр Панкратов-Черный, Сергей Маховиков, Владимир Долинский, Всеволод Шиловский, Анна Казючиц, Наталья Хорохорина, Владимир Еремин, телеведущий Леонид Якубович, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям московского парламента Евгений Герасимов, режиссер Борис Афроимович.

Во время церемонии прощания на экране в Большом зале Дома кино транслировались фотоотрывки из самых известных фильмов с участием артиста.

Тело Булдакова предадут земле сегодня же на Троекуровском кладбище.

О кончине артиста стало известно 3 апреля. Он умер в Улан-Баторе в результате острой сердечной недостаточности.

Булдаков прославился благодаря роли генерала Алексея Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты».

По инф. rosbalt.ru

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