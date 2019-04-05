С Алексеем Булдаковым простимся в понедельник

Церемония прощания с народным артистом РФ Алексеем Булдаковым, скончавшимся в возрасте 68 лет, состоится в предстоящий понедельник, 8 апреля, а не в воскресенье, 7 апреля, как сообщалось ранее.

При этом место прощания осталось прежним — Большой зал Дома кино в Москве. В пресс-службе Союза кинематографистов «Интерфаксу» сообщили, что прощания начнется в 11:00.

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище в тот же день.

Алексея Булдакова не стало 3 апреля. Его нашли мертвым в гостинице в Монголии, куда он приехал к друзьям. Вчера тело артиста доставили из Монголии в Москву.

По инф. rosbalt.ru

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