ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

С Алексеем Булдаковым простимся в понедельник
По инф. rosbalt.ru   
05 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

 

Церемония прощания с народным артистом РФ Алексеем Булдаковым, скончавшимся в возрасте 68 лет, состоится в предстоящий понедельник, 8 апреля, а не в воскресенье, 7 апреля, как сообщалось ранее.

С Алексеем Булдаковым простимся в понедельник

При этом место прощания осталось прежним — Большой зал Дома кино в Москве. В пресс-службе Союза кинематографистов «Интерфаксу» сообщили, что прощания начнется в 11:00.

Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище в тот же день.

Алексея Булдакова не стало 3 апреля. Его нашли мертвым в гостинице в Монголии, куда он приехал к друзьям. Вчера тело артиста доставили из Монголии в Москву.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 