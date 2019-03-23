Активный военный пенсионер влип в неприятности с обысками и допросами

В Челябинске сотрудники полиции в сопровождении вооруженных бойцов ОМОНа провели обыск у военного пенсионера Сергея Зарубы. Об этом сообщает агентство Znak.com. По информации ИА, мужчину обвинили в незаконном получении доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей в месяц. Утверждается, что истинной причиной неприятностей стал имущественный спор возглавляемого пенсионером ТСЖ и местных властей...

По словам Зарубы, к нему с обыском пришли накануне утром от восьми до десяти человек, причем двое из них были с автоматами. Собеседник агентства добавил, что каких-либо документов, в том числе постановление об обыске, ему не показали.

Мужчина рассказал, что его приставили к стене и якобы воткнули автомат в спину, заставив поднять руки и расставить ноги. Между тем супруге Зарубы во время следственных мероприятий стало плохо, женщине пришлось вызвать «скорую».

Обыск, как сообщает агентство, продлился около двух часов, после чего мужчину увезли в полицию и допросили. Пенсионер рассказал, что уголовное дело было возбуждено еще осенью 2018 года, однако до обысков об этом ему никто не сообщил. Согласно версии следствия, Заруба получал доплату, положенную только неработающим пенсионерам. Сам он устроился работать председателем товарищества собственников недвижимости, получая за это заработную плату.

Согласно подсчетам полиции, мужчина незаконно получил от государства 22 тысячи рублей.

Как пояснили агентству в пресс-службе УМВД Челябинска, обыск дома у пенсионеры провели как у подозреваемого по уголовному делу. А в пресс-службе управления Росгвардии уточнили, что омоновцы участвовали в обыске по поручению УМВД города и что силу и спецсредства они не применяли.

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Znak.com добавляет, что доплату к пенсии Заруба оформил в 2016 году через военкомат. При этом в 2017 году он проинформировал военкомат о том, что устроился на работу. Мужчина предложил отменить доплату. Правда, собрать полный пакет документов по требованию комитета он отказался, взамен он предложил сотруднице копии трудового договора и трудовой книжки. «Почему выплату не сняли — я не знаю», — отметил он. По мнению Зарубы, на самом деле поводом для преследования мог стать спор ТСН «Престиж», которое он возглавляет, с горадминистрацией.

В товариществе считают, что в их доме муниципалитет незаконно получил в собственность нежилые помещения, пишет Znak.com. В них он разместил муниципальный психологический центр.

По инф. rosbalt.ru

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