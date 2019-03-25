А вы сядете в беспилотный трамвай от "Роскосмоса"?

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Объединенная ракетно-космическая корпорация и медицинская компания «Инвитро» планируют создать совместное предприятие для производства беспилотных трамваев.

Предполагается, что низкопольные трамваи будут оснащены медицинским оборудованием: «В нем будет 2–3 вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание», — пояснил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, ряд регионов уже ведет переговоры о предзаказе трамваев-беспилотников — в том числе Краснодар, Магнитогорск, Челябинск.

Ранее сообщалось, что первый в России беспилотный трамвай испытают в ближайшее время по маршруту №17 Останкино — Медведково на северо-востоке Москвы.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ