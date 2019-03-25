ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

А вы сядете в беспилотный трамвай от "Роскосмоса"?
По инф. polit.ru   
25 Марта 2019 г.
Изменить размер шрифта

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Объединенная ракетно-космическая корпорация и медицинская компания «Инвитро» планируют создать совместное предприятие для производства беспилотных трамваев.

А вы сядете в беспилотный трамвай от "Роскосмоса"?

Предполагается, что низкопольные трамваи будут оснащены медицинским оборудованием: «В нем будет 2–3 вагона. Он мог бы быть с Wi-Fi, с элементами медобслуживания — когда человек садится в трамвай и по дороге может пройти минимальное медицинское обслуживание», — пояснил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, ряд регионов уже ведет переговоры о предзаказе трамваев-беспилотников — в том числе Краснодар, Магнитогорск, Челябинск.

Ранее сообщалось, что первый в России беспилотный трамвай испытают в ближайшее время по маршруту №17 Останкино — Медведково на северо-востоке Москвы.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 