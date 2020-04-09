Пандемия не выбирает жертв: житель Бурятии заразился коронавирусом в 90 лет

В Бурятии самому возрастному больному коронавирусом 90 лет, самому маленькому 3 года. Как сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, состояние 11 детей с коронавирусом легкой степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Сейчас особое внимание в больнице уделяется больным с пневмониями и пожилым пациентам, заразившимся COVID-2019, сообщает Восток-Телеинформ.

- Особое внимание мы уделяем больным с пневмониями. В инфекционной больнице находятся на лечении 15 пациентов с пневмониями, и большое внимание уделяем лицам пожилого возраста, старше 65 лет у нас 5 пациентов, - рассказала журналистам Евгения Лудупова.

В реанимации сегодня находятся 6 пациентов, на аппарате ИВЛ никого нет. В целом в республиканской инфекционной больнице на лечении сейчас 91 пациент.

Напомним, в Бурятии на 8 апреля зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. У 8 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в ФКУЗ "Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока" в Иркутск.

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По инф. Восток-Телеинформа

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