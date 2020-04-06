В Бурятии работникам старше 65 лет позволили уйти на карантинный больничный

Временный порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц в возрасте 65 лет и старше установлен в стране с учетом сложной эпидемиологической ситуации с заболеваемостью новым коронавирусом.
С 6 по 19 апреля 2020 года работающие граждане этой категории, не переведенные на дистанционный режим работы и не находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске, имеют право оформить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности без каких-либо признаков заболевания и посещения медицинских учреждений.
Для этого необходимо, чтобы работодатели как можно быстрее подали в Фонд социального страхования данные на всех работников в возрасте 65 лет и старше. Сделать это необходимо через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. После осуществления идентификации застрахованных лиц, Фонд передаст данные в медицинскую организацию. В течение 1 рабочего дня медицинской организацией будет оформлен электронный листок нетрудоспособности. В течение 7 календарных дней со дня формирования листка Фонд назначит и одномоментно выплатит пособие гражданину за все 14 календарных дней нахождения на больничном, отмечают в отделении ФСС по Бурятии.
Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии»: 28-78-00.
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Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.
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