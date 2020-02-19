Зачем иногда нужно «глотать лампочку»?

Эзофагогастродуоденоскопия – так называется обследование, про которое в народе говорят глотать «лампочку», или даже «шланг». Зачем нужна эта процедура и почему иногда это нужно делать каждому?
Гастроскоп позволяет осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку и выявить причины проблем с этими органами. Но этим возможности процедуры не ограничиваются. Во время гастроскопии на современном оборудовании врач может взять кусочек слизистой на биопсию, обнаружить и удалить полип, найти и устранить источник кровотечения.
Биопсия берется для того, чтобы проверить наличие инфекции, грибков, опухолевых изменений в клетках на ранних стадиях.
Полипы, если они есть, потенциально опасны для развития онкологии. Поэтому их нужно удалять, чтобы исключить риск. Есть и другие манипуляции, которые проводятся с помощью лечебной эндоскопии.
В каких случаях нужно пройти гастроскопию?
Если есть жалобы на:
- - изжогу
- -боли
- -тяжесть, распирание после еды
- -тошноту, рвоту
- -нарушения стула
- - снижение веса
- - при выявлении анемии.
Врач может направить на ФГДС и при других заболеваниях, например, для исключения каких-то диагнозов.
ФГС стоит делать хотя бы раз в год людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, язва, болезнь Крона и другое). Даже в тех случаях, если нет тревожных симптомов и самочувствие хорошее.
Желательно периодически (хотя бы раз в два года) проходить гастроскопию всем людям старше пятидесяти лет, даже при отсутствии жалоб.
Гастроскопия – это золотой стандарт в ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний желудка. Коварство рака в том, что болезнь может долго развиваться без каких-либо симптомов и часто процесс заходит очень далеко. А ведь известно, что онкология достаточно хорошо лечится на ранних стадиях.
Особенности проведения обследования
Конечно, процедура ФГДС сама по себе не слишком приятна. Но есть способ облегчить ситуацию: сделать седацию. Такая услуга предлагается в любом крупном медицинском центре с хорошим оборудованием. Кому стоит воспользоваться этим?
В первую очередь тем, кто боится проводить процедуру, склонен к панике, имеет усиленный рвотный рефлекс.
Сделать обследование «во сне» можно не только по каким-то показаниям, но и просто по желанию пациента. У седации есть противопоказания, и сама манипуляция займет больше времени. Ведь пациенту нужно будет полностью прийти в себя после наркоза, хоть он и легкий. Но зато сама процедура пройдет абсолютно спокойно, и до нее тоже нервничать не придется.
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