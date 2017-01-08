Вспомнить всё: диагностика расстройств памяти у пожилых людей

Нарушениями памяти страдают от 50 до 75% пожилых людей. Сначала человек не обращает внимание на эту проблему. Но, к сожалению, заболевания, которые сопровождаются нарушениями памяти, имеют свойство прогрессировать.

До конца восстановить память в большинстве случаев невозможно. Но своевременная диагностика и лечение способны остановить или значительно замедлить процесс её утраты. На этом акцентируют внимание консультирующие специалисты неврологи медицинского интернет-каталога https://navimed.ua/.

Когда нужно обратиться к доктору?

Если вы заметили, что недавние события все чаще стали «выпадать» из памяти, проанализируйте свое состояние. Ответьте себе на вопросы о том, сколько раз за последнюю неделю вы забыли выключить утюг или закрыть дверь на ключ.

Имейте ввиду, что к подобным вещам нельзя относиться легкомысленно. Важные действия, которые вы забудете совершить, могут навредить не только вам, но и окружающим. Поэтому, если вы заметили первый «звоночек», ни в коем случае не откладывайте визит к специалисту.

Среди самых распространённых причин, которые приводят к регрессу функции памяти у пожилых людей:

проблемы с мозговым кровообращением;

возрастные изменения в кровеносных сосудах;

ухудшение обменных процессов в нервных клетках;

болезнь Альцгеймера.

Обычно, если процесс старения протекает нормально, снижение функций памяти происходит очень медленно. Таким образом, даже в глубокой старости человек может полноценно жить и самостоятельно себя обслуживать.

Своевременная диагностика – залог успешного лечения

Значительно замедлить процесс утраты памяти можно с помощью активной умственной деятельности. Также этому способствуют занятия спортом, здоровый сон и полноценное питание.

Но зачастую нарушения памяти прогрессируют интенсивнее, что в результате может привести к старческой деменции. Вот почему своевременная диагностика является столь важной.

Врачи начнут со сбора анамнеза – жалоб самого пациента и собственных наблюдений за время разговора с ним. После этого понадобится тестирование, результат которого покажет, какой именно сегмент памяти страдает.

Эффективным и современным методом диагностики нарушений памяти является электроэнцефалограмма. С её помощью врач может определить активность определенных зон мозга в спокойном и напряженном состояниях.

При диагностике доктор также может прибегнуть к компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга. После этого вам назначат необходимые анализы. Лечение будет направлено на укрепление сосудов и улучшение мозгового кровообращения.

Конечно, если есть основное заболевание, то лечить нужно будет в первую очередь его. Будьте бдительными к своему здоровью! Ведь от этого напрямую зависит качество вашей жизни и комфорт ваших близких.

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