Система замещения волос - простое и надежное решение проблемы алопеции

Алопеция или облысение – это заболевание, при котором выпадают волосы и нарушается рост новых волос. Чаще всего это происходит из-за разрушения волосяных фолликулов. Жертвами этой болезни становятся не только мужчины, но и женщины, и дети.
Причин облысения довольно много: генетическая предрасположенность, различные эндокринные и аутоиммунные заболевания, интоксикации, прием лекарств, травмы, грибковые инфекции, гельминтозы, стрессы, беременность, недостаток питательных веществ и так далее.
Различают множество видов алопеции и есть разные классификации этой патологии.
Вот только некоторые разновидности заболевания:
- Гнездная или очаговая алопеция – когда волосы выпадают на отдельных участках кожи головы.
- Диффузная – поредение волос на всей поверхности головы. Этот вид алопеции обычно неплохо поддается лечению.
- Андрогенная – бывает и у мужчин, и у женщин, связана с гормональным дисбалансом.
- Рубцовая - необратимая потеря волос, связанная с полной гибелью фолликулов из-за воспалительных, рубцовых или атрофических процессов в коже головы.
При обнаружении подобных проблем с волосами нужно обратиться к врачу-трихологу. Он назначит обследования для выявления причины выпадения волос и назначит лечение. Алопеция лечится долго и требует комплексного подхода: применяют витамины, гормональные препараты, лекарства для улучшения микроциркуляции, средства местного действия. Хороший эффект дает и физиотерапия. Это далеко не всё, о других методах лечения алопеции читайте на сайте: http://www.dshair.ru/state/alopetsiya/. Также врач обязательно даст рекомендации по общему оздоровлению, посоветует как изменить образ жизни и питание.
Лечение алопеции – длительный, достаточно дорогостоящий и, к сожалению, не всегда эффективный процесс. Некоторые виды облысения не поддаются никакой терапии. Это касается рубцовой и генетически обусловленной алопеции.
Потеря волос - серьёзная проблема, которая влияет на самооценку человека, снижает его качество жизни, ухудшает психоэмоциональное состояние. А это, в свою очередь, негативно сказывается на лечении заболевания.
Поэтому стоит подумать о другом выходе из положения: замещении волос. Этот способ называется реплейсмент, он набирает популярность как реальное и доступное средство надежно скрыть алопецию либо на период восстановления своей шевелюры, либо навсегда. Реплейсмент не имеет ничего общего ни с париками, ни с наращиванием волос, ни с их пересаживанием хирургическим методом. У каждого из этих способов есть свои существенные недостатки.
При замещении волос на абсолютно невидимую сетчатую основу прикрепляются волосы, любой длины, густоты и типа. Позже основа с помощью специального фиксирующего вещества прикрепляется к проблемной зоне головы. После этого волосы можно мыть, расчесывать, стричь, укладывать и даже дергать. Не существует никаких ограничений в образе жизни: эти волосы выдержат баню, бассейн, дождь и порывы ветра.
Процедура замещения волос начинается с определения проблемной зоны и снятия мерок для изготовления основы индивидуально для каждого клиента. Потом волосы закрепляются на основе вручную, по одному. Потом готовая система фиксируется на коже головы.
Очевидные преимущества замещения волос: надёжный, быстрый и устойчивый результат, любая длина и густота волос на выбор, полное отсутствие противопоказаний и осложнений.
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