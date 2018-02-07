Регулярно промывать нос также полезно как чистить зубы

О гигиене верхних дыхательных путей как необходимой составляющей сохранения здоровья, написано ещё в древних трактатах аюрведы. Традиционная медицина также давно подтвердила пользу ежедневного промывания носоглотки для профилактики и лечения различных заболеваний.

Зачем нужно промывать нос

Рекомендации врачей таковы: здоровым людям можно и нужно промывать нос ежедневно с утра до завтрака. Это может стать обычной частью утренних гигиенических процедур, как чистка зубов.

Гигиена носоглотки может помочь избавиться от частых простуд, насморка, привычной заложенности носа, с которой многие живут годами, от охриплости голоса и кашля по утрам.

Тем, кто следит за здоровьем носоглотки, будет очень полезна система Долфин для промывания носа. Эта запатентованная разработка российских учёных существует уже 15 лет, а её эффективность по достоинству оценили не только в России, но и за рубежом.

Система Долфин состоит из удобного флакона и порошков в пакетиках, которые нужно просто развести теплой водой по инструкции. В состав минерально-растительного средства Долфин входит каменная соль и растительные компоненты. Главное достоинство готового порошка в том, что его состав точно выверен и при разведении получается раствор, близкий по минеральному составу плазме крови человека. Поэтому он эффективнее и безопаснее средств для промывания, приготовленных самостоятельно и не вызывает неприятных ощущений.

Промывание носа назначают в профилактических и лечебных целях при ринитах любого происхождения, гайморитах, фронтитах, при операциях на полости носа.

1. Промывание носа очищает слизистую от налета, пыли и грязи, которую мы вдыхаем (особенно это касается жителей городов). А значит устраняет среду для размножения бактерий и вирусов и предохраняет от ринитов, синуситов, ОРВИ и других заболеваний верхних дыхательных путей.

2. Помогает при аллергии, так как удаляет аллергены из полости носа, уменьшает такие симптомы как зуд, чихание, насморк.

3. Снимает отёк слизистой и улучшает носовое дыхание.

Когда нельзя промывать нос

Да, бывает и такое. Нельзя этого делать, если нос заложен абсолютно. В этом случае жидкость под давлением может попасть в среднее ухо и вызвать отит. Если нос не дышит из-за воспаления, то можно за 10 минут до промывания закапать сосудосуживающие капли. Если же нос не дышит из-за искривлённой перегородки или разросшихся полипов, то промывание бесполезно, нужно обратиться к врачу.

Также не стоит промывать нос при частых носовых кровотечениях, заболеваниях среднего уха и аллергических реакциях на растворы для промывания.

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