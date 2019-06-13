Прием врача-уролога в Санкт-Петербурге

В сферу деятельности врача уролога входит лечение органов мочевыводящей системы, к которым относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра. Вопреки распространенному мнению, врач уролог - не «чисто мужской» врач, а специалист, необходимый не только мужчинам, но и женщинам.

Есть заболевания, присущие обоим полам. Поэтому урологи «СМ-Клиника» Санкт-Петербург принимают как мужчин, так и женщин.

Женщины чаще мужчин страдают циститами и уретритами, это связано с особенностями физиологии. Кроме того, у женщин может развиваться ослабление мышц тазового дна, что приводит к недержанию мочи. Это может быть связано с возрастными изменениями, а также возникать после беременности или из-за поднятия тяжестей. С такой патологией сталкивается около 40% женского населения, особенно в возрасте старше 40 лет.

Проблемами в мужской половой сфере, занимается уролог-андролог.

С какими проблемами нужно обратиться к урологу?

1. Выделения из уретры

2. Любые боли в промежности, пояснице, вокруг ануса. Боли могут быть не острыми, но даже просто дискомфорт – повод показаться врачу. Так у мужчин может проявляться простатит и некоторые другие заболевания.

3. Проблемы с мочеиспусканием. Учащенное или, наоборот, редкое, слабая струя мочи. А также

недержание мочи, жжение, боли в мочевом пузыре и во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию. Кровь в моче.

4. Любые проблемы с эрекцией и либидо. А именно: снижение длительности полового акта, слабая эрекция или ее отсутствие, снижение полового влечения, преждевременная эякуляция.

5. Патология наружных половых органов: зуд, жжение, высыпания, покраснения, отеки, воспаления.

6. Травмы половых органов

Заболевания мочеполовой сферы могут легко переходить в хроническую форму, появятся осложнения и тогда лечение может стать пожизненным. Кроме того, такие болезни чреваты импотенцией, бесплодием, развитием других тяжелых осложнений.

Иногда патологии мочеполовой сферы требуют хирургического лечения. К таким относится аденома предстательной железы, камни в почках, варикоцеле и некоторые другие. В «СМ-Клиника» есть хирургическое отделение, где все операции проводятся с помощью самого передового оборудования. Современные методики позволяют проводить разные виды операций, в том числе и эндоскопические. А это значит минимальный риск осложнений, быстрое заживление и восстановление всех функций.

При необходимости после операции пациент находится в стационаре под круглосуточным наблюдением врача.

Врачи петербургской клиники владеют методикой дробления почечных камней без хирургического вмешательства.

В «СМ-Клиника» Санкт-Петербург не придется тратить много времени на обследования. Все диагностические процедуры, необходимые для постановки и подтверждения диагноза, можно пройти в клинике за один день. На сайте клиники есть опция онлайн записи к специалисту.

Какие обследования могут быть назначены?

1. Анализы крови и мочи.

2. УЗИ мочеполовой системы

3. Цистоскопия – основной метод выявления различных заболеваний мочевого пузыря

4. Трансректальное УЗИ предстательной железы

5 Мазки

6. Спермограмма

7. Анализ секрета простаты

На усмотрение врача уролога могут быть назначены и другие виды обследований.

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