Прием врача-уролога в Санкт-Петербурге

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В сферу деятельности врача уролога входит лечение органов мочевыводящей системы, к которым относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра. Вопреки распространенному мнению, врач уролог - не «чисто мужской» врач, а специалист, необходимый не только мужчинам, но и женщинам.
Есть заболевания, присущие обоим полам. Поэтому урологи «СМ-Клиника» Санкт-Петербург принимают как мужчин, так и женщин.
Женщины чаще мужчин страдают циститами и уретритами, это связано с особенностями физиологии. Кроме того, у женщин может развиваться ослабление мышц тазового дна, что приводит к недержанию мочи. Это может быть связано с возрастными изменениями, а также возникать после беременности или из-за поднятия тяжестей. С такой патологией сталкивается около 40% женского населения, особенно в возрасте старше 40 лет.
Проблемами в мужской половой сфере, занимается уролог-андролог.
С какими проблемами нужно обратиться к урологу?
1. Выделения из уретры
2. Любые боли в промежности, пояснице, вокруг ануса. Боли могут быть не острыми, но даже просто дискомфорт – повод показаться врачу. Так у мужчин может проявляться простатит и некоторые другие заболевания.
3. Проблемы с мочеиспусканием. Учащенное или, наоборот, редкое, слабая струя мочи. А также
недержание мочи, жжение, боли в мочевом пузыре и во время мочеиспускания, частые позывы к мочеиспусканию. Кровь в моче.
4. Любые проблемы с эрекцией и либидо. А именно: снижение длительности полового акта, слабая эрекция или ее отсутствие, снижение полового влечения, преждевременная эякуляция.
5. Патология наружных половых органов: зуд, жжение, высыпания, покраснения, отеки, воспаления.
6. Травмы половых органов
Заболевания мочеполовой сферы могут легко переходить в хроническую форму, появятся осложнения и тогда лечение может стать пожизненным. Кроме того, такие болезни чреваты импотенцией, бесплодием, развитием других тяжелых осложнений.
Иногда патологии мочеполовой сферы требуют хирургического лечения. К таким относится аденома предстательной железы, камни в почках, варикоцеле и некоторые другие. В «СМ-Клиника» есть хирургическое отделение, где все операции проводятся с помощью самого передового оборудования. Современные методики позволяют проводить разные виды операций, в том числе и эндоскопические. А это значит минимальный риск осложнений, быстрое заживление и восстановление всех функций.
При необходимости после операции пациент находится в стационаре под круглосуточным наблюдением врача.
Врачи петербургской клиники владеют методикой дробления почечных камней без хирургического вмешательства.
В «СМ-Клиника» Санкт-Петербург не придется тратить много времени на обследования. Все диагностические процедуры, необходимые для постановки и подтверждения диагноза, можно пройти в клинике за один день. На сайте клиники есть опция онлайн записи к специалисту.
Какие обследования могут быть назначены?
1. Анализы крови и мочи.
2. УЗИ мочеполовой системы
3. Цистоскопия – основной метод выявления различных заболеваний мочевого пузыря
4. Трансректальное УЗИ предстательной железы
5 Мазки
6. Спермограмма
7. Анализ секрета простаты
На усмотрение врача уролога могут быть назначены и другие виды обследований.
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