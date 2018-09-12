Пантогематоген - природный источник жизненной силы

Для многих осень – неприятное время года. Перепады давления, неустойчивая погода, ранние сумерки – все это плохо сказывается на здоровье.
У кого-то болит голова или суставы, а кто-то просто постоянно хочет спать или простужается. Для того, чтобы встретить осень во всеоружии и чувствовать себя отлично достаточно поддержать организм с помощью природного биостимулятора пантогематогена. Можно пантогематоген купить в любой удобной форме: он бывает жидкий концентрированный, в порошке или в капсулах.
Что такое пантогематоген?
Пантогематоген производят на Алтае, так как именно там водятся маралы – олени, из молодых рогов которых получают целебный препарат.
Пантогематоген производит комплексное действие на организм человека и с его помощью можно не только повысить тонус, но и избавиться от целого «букета» проблем со здоровьем. Лечебные свойства пантогематогена известны человечеству уже несколько тысяч лет и в настоящее время подтверждены наукой и доказаны клинически. Поэтому этот продукт широко используется в медицине.
У природного адаптогена поистине уникальный состав: там содержатся белки, жиры, углеводы, различные аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы.
Он повышает сопротивляемость организма стрессам, инфекциям, токсинам и негативным факторам внешней среды, снижает метеочувствительность.
Но, пожалуй, главная ценность пантогематогена в том, что он содержит железо в виде гемоглобина.
Он полностью усваивается человеческим организмом, в отличие от многих других источников этого элемента. Поэтому пантогематоген – лучший помощник в борьбе с железодефицитной анемией и некоторыми другими заболеваниями крови. Недаром название «гематоген» переводится как «рождающий кровь».
Анемия встречается гораздо чаще, чем принято думать, часто люди с анемией жалуются на слабость, головокружение, постоянную усталость и отсутствие аппетита. Чаще дефицит железа возникает у женщин, детей и пожилых людей. Во всех этих случаях пантогематоген прекрасно поможет восстановить уровень гемоглобина, улучшить весь состав крови.
Пантогематоген показан всем, кто перенес тяжелое заболевание или травму. Он ускоряет регенерацию тканей, улучшает обменные процессы и мозговое кровообращение.
Пантогематоген помогает мужчинам при разных видах полового бессилия, а женщинам – при гинекологических проблемах.
И это далеко не все проблемы, с которыми способен справиться пантогематоген.
Эффективность пантогематогена зависит от его состава. Поэтому важно купить сертифицированный продукт у надежного производителя.
Кому еще показан прием пантогематогена?
Пантогематоген нужен пожилым людям, так как он замедляет процессы старения, улучшает когнитивные функции и состояние нервной системы.
Он показан при высоких физических и умственных нагрузках, поэтому его с успехом используют спротсмены, студенты и люди умственного труда. Школьнику-выпускнику перед экзаменами тоже не помешает повысить запасы жизненных сил.
Пантогематоген как природный стимулятор имеет и противопоказания: это онкология, почечная недостаточность, склонность к повышенному тромбообразованию.
С осторожностью нужно принимать БАД людям с гипертонической болезнью, так как он может повышать артериальное давление.
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