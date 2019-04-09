Новая улыбка за один день – передовой метод имплантации зубов

Большинство людей рано или поздно теряют часть собственных зубов и приходится думать о том, как восстановить утраченное.
Самый распространенный способ, популярный до сих пор: мосты и коронки. Но прежде чем принимать окончательное решение о способе протезирования, стоит побольше узнать об имплантации зубов – методе, который применяется уже давно и прекрасно себя зарекомендовал.
Многие люди не могут себе позволить ходить без зубов долгое время, пока делаются коронки и импланты. Для таких случаев тоже есть решение.
Если восстановить зубной ряд нужно быстро, то стоит обратиться в московскую клинику «DentoStar», где предлагают услугу имплантация под ключ. Пациентам предоставляется возможность получить новую улыбку буквально за один день: прийти в клинику с разрушенным зубом, а уйти с новым, а точнее, с временной коронкой.
К слову, стоматология «DentoStar» использует малотравматичную методику установки импланта – без разреза десны.
У одномоментного протезирования есть свои особенности и противопоказания.
Очевидные преимущества:
-невысокая травматичность, так как хирургическая манипуляция осуществляется один раз
- более короткий срок лечения
- экономия времени, так как количество визитов в клинику уменьшается
- эстетическое удовлетворение, так как не приходится ходить без зуба. Что особенно важно, если пострадал зуб из зоны улыбки.
- исключается атрофия, так как зуб сразу начинает получать нагрузку.
- меньше лекарственная нагрузка на организм, так как требуется однократная анестезия.
Но иногда этот метод нельзя применить, например, если недостаточно костной ткани десны и ее нужно наращивать. В этом случае срок имплантации удлиняется. Есть и другие ограничения и противопоказания.
Поэтому вопрос о способе имплантации решается врачом индивидуально в каждом случае. Все подробности о разных видах имплантации можно узнать на бесплатной консультации. Для этого нужно записаться на прием онлайн на сайте клиники.
Стоматологи используют импланты лучших производителей: Швейцарии, Германии, Южной Кореи. Важный момент: в стоматологии «DentoStar» действует гибкая система оплаты: есть скидки и возможность оформить кредит.
В клинике постоянно проводятся различные акции. Поэтому у пациентов есть возможность «отремонтировать» зубы по высшему стандарту и при этом существенно сэкономить. Всю информацию о выгодных предложениях можно найти на сайте стоматологии.
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