Лечение рака предстательной железы

Предстательную железу иногда еще называют вторым сердцем мужчины. Это связано с важной функцией этого органа и с тем, что сама железа по форме имеет некоторое сходство с сердцем.
Рак, а точнее, карцинома предстательной железы - это наиболее частое злокачественное новообразование у мужчин. Чаще такое перерождение происходит у пожилых мужчин, но сейчас этот вид онкологии может встречаться и в более молодом возрасте – в 45- 55 лет.
Рак простаты на ранних стадиях практически никак не проявляет себя, поэтому часто обнаруживается случайно при обследовании по какому-то другому поводу. Поэтому мужчинам старше 40 лет следует не реже раза в год проходить профилактические осмотры у уролога. Записаться на прием к специалисту можно здесь.
Первые симптомы болезни проявляются на следующей стадии, когда опухоль увеличивается настолько, что начинает давить на стенку мочевого пузыря. В этом случае значительно учащается мочеиспускание, отток мочи становится болезненным. Может возникнуть недержание мочи. Могут быть боли в промежности.
Причины карциномы предстательной железы
Конкретные причины злокачественного перерождения так и не обнаружены. Но есть определённые факторы риска, которые повышают вероятность заболевания.
- Доказано, что риск онкологии связан с нарушениями гормонального фона у мужчины, поскольку опухоль является гормонозависимой.
- Наличие простатита – воспалительного заболевания предстательной железы из-за которого нарушается кровообращения в тканях органа.
- Аденома простаты – доброкачественное новообразование, которое может спровоцировать появление раковых клеток.
- Играет свою роль наследственная предрасположенность. Если кто-то из родственников по мужской линии болел раком простаты, то вероятность возникновения опухоли повышается. Нужно регулярно обследоваться у уролога для контроля.
- Образ жизни. Лишний вес, обилие жирной пищи, красного мяса, сахара и недостаточное количество клетчатки и витаминов – все это также повышает риск онкологии. Малоподвижный образ жизни провоцирует застойные явления в предстательной железе.
- Повышенное поступление в организм канцерогенов в связи с профессиональной деятельностью (химическая и текстильная промышленность, сварочные работы, типографские цеха) и плохая экология.
- Пожилой возраст. По статистике, чаще всего онкологические заболевания предстательной железы обнаруживают у мужчин в возрасте от 60 до 80 лет.
- Бактериальные и некоторые вирусные инфекции, венерические заболевания, аутоиммунные заболевания тоже относятся к факторам риска рака простаты.
При подозрении на злокачественную опухоль очень важна достоверная диагностика. Врачи-урологи клиники "Медицина 24/7" проводят все исследования, необходимые для точного диагноза: осмотр, анализ крови на ПСА и биопсию тканей железы. По результатам обследования пациенту предложат оптимальный вариант лечения опухоли. "Медицина 24/7" применяет все современные виды лечения рака предстательной железы: оперативное, лучевое и гормональное.
Консультацию по поводу операции можно получить не только в самой клинике, но и дистанционно. Хирург-уролог составит план лечения и назначит дату операции.
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