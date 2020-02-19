Лечение рака груди: симптомы, диагностика, терапия

Рак груди – одна из самых распространенных и опасных болезней. Каждый год она уносит много тысяч жизней. Хотя изучен этот тип онкологии больше других, да и на ранних стадиях его вылечить проще, в России от него смертность очень высока, одержать победу над болезнью удается лишь половине заболевших женщин.
Страшно и то, что от такого диагноза никто не застрахован. Приблизительно 70 процентов заболевших – первые в своей семье, кто столкнулся с онкологией. Ошибочно полагать, что онкология – исключительно возрастное заболевание, которое молодым никак не угрожает. Болеют и молодые, но с каждым прожитым годом вероятность развития такой болезни увеличивается.
В числе факторов риска, которые могут вызвать развитие опухоли – это нарушения гормонального баланса, бездетность, поздние первые роды и многое другое.
Какие стадии есть у онкологии груди
Многие женщины, столкнувшиеся с таким заболеванием, умирают потому, что пренебрежительно относятся к своему здоровью и предпочли бы отказаться от регулярных осмотров. Часто онкологию диагностируют уже слишком поздно, когда терапия неэффективна. Выделяют следующие стадии онкологии:
- Нулевая. Раковые клетки только в опухоли.
- Первая. Поражаются соседние с опухолью ткани.
- Вторая. Проникновение раковых клеток в лимфоузлы.
- Третья, включающая в себя две подкатегории, A и B. Вторая критична, с ней резко увеличиваются случаи смертности.
- Четвертая стадия. При ней опухоль разрастается за пределы молочной железы.
Каковы симптомы
Болезнь весьма коварна и на ранних этапах никак себя не показывает. Однако есть несколько симптомов, при наличии которых стоит насторожиться.
Это уплотнения в железах, изменение формы груди, сморщивание кожи, появление дискомфорта. К числу симптомов относится и увеличение лимфатических узлов. Если вы столкнулись с такими признаками – надо торопиться к врачу. Можно заглянуть в центр Мейрав при клинике Шиба – в Израиле работают настоящие профессионалы, которые помогут дать отпор болезни.
Как диагностируют онкологию
Маммография – самый простой и популярный способ диагностики. Маммограф – это рентгеновский аппарат, который сделан исключительно в целях обследования молочных желез. Проходить такое обследование раз в два года рекомендуется всем женщинам до 35 лет, тем, кто старше – раз в год.
Лечение
Иногда врачи прибегают к хирургическому вмешательству, используют лучевую терапию, химиотерапию. Все зависит от сложности и особенностей конкретного случая. Используемые методы зависят от того, в каком состоянии пациент, есть ли у него хронические заболевания, каких размеров опухоль, а также некоторых других параметров.
Что представляет собой лучевая терапия
Этот способ лечения онкологии – обработка клеток опухоли специальным излучением. Суть методики заключается в том, что сначала она влияет на те клетки, которые делятся быстрее прочих. Разрушаются при этом и здоровые ткани, но ущерб они получают минимальный.
Раковые клетки пропадают, нормальные регенерируют. Так как больные элементы организму не требуются, он даже не будет пытаться их восстанавливать. Есть разные способы облучения – внутритканевое, контактное и дистанционное.
Лучевую терапию используют:
- до операции – это увеличивает вероятность благополучного удаления всей опухоли у больного;
- в процессе;
- после, чтобы избежать рецидивов.
После операции процедура проводится тогда, когда доктора не уверены в том, что от опухоли получилось полностью избавиться. Обращайтесь к израильским специалистам – диагностика с помощью современного оборудования поможет быстро определить, больны вы или нет.
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Лечение рака груди: симптомы, диагностика, терапия
Рак груди – одна из самых распространенных и опасных болезней. Каждый год она уносит много тысяч жизней. Хотя изучен этот тип онкологии больше других, да и на ранних стадиях его вылечить проще, в России от него смертность очень высока, одержать победу над болезнью удается лишь половине заболевших женщин.
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