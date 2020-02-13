Куда обратиться, если болит душа?

В современном мире множество людей сталкиваются с теми или иными проблемами психики. И куда они обращаются с этим? К сожалению, чаще всего никуда. Все еще в большинстве случаев преобладает обывательское мнение, что такие проблемы решаются разговорами по душам. И вообще, надо «взять себя в руки и не ныть». В результате тяжесть состояния нарастает, а человек все пытается справиться самостоятельно и мучается годами.
Но даже если ситуация явно тяжелая, люди иногда просто не знают куда, к какому специалисту нужно обращаться с конкретной проблемой. Что лечит психиатр, а что – психотерапевт?
Итак, к кому и когда нужно обращаться, если болит душа? И чем занимаются разные специалисты?
Названия этих специальностей объединяет корень "психо-", что значит "душа". И тот, и другой специалист занимаются проблемами психики, но отличия есть.
Психиатр
Это врач, имеющий высшее медицинское образование и специальную подготовку. Он назначает обследование, ставит диагноз, имеет право назначать медикаментозное лечение, выписывать рецепты, может госпитализировать больного при необходимости. Может выдать справку о наличии или отсутствии психических расстройств. В основном психиатр лечит серьезные психические заболевания, которые требуют медикаментозного воздействия. Как правило, это психозы, шизофрения, галлюцинации, бред, суицидальные попытки, тяжелые депрессивные состояния и другое.
Если к психиатру обратился человек с проблемами, но не имеющий психических отклонений, то психиатр направит такого пациента к психотерапевту. Поэтому самая простая рекомендация: лучше всего обратиться в клинику, где принимают врачи разного профиля, например https://doctorsan.ru/. В таком случае, на приеме ситуация прояснится и больного направят к нужному доктору.
К слову: обращение к психиатру вовсе не означает немедленную «постановку на учет» - это миф, который до сих пор существует.
Психотерапевт
Главное «оружие» психотерпевта в борьбе с болезнью – слово. Он использует различные методики, основанные на взаимодействии врача и больного. Но это не «просто разговоры», как ошибочно считают многие. Эти методики оказывают комплексное воздействие на психику пациента. Такой специалист помогает людям, с легкими или пограничными отклонениями в психике. Такие пациенты адекватно оценивают реальность.
Психотерапевт может работать совместно с неврологом и психиатром, если это необходимо. Дело в том, что некоторые состояния требуют именно такого комплексного подхода.
Например, депрессия – психическое заболевание, которое сейчас является крайне распространенным. От него страдает множество людей, но большая часть их них даже не подозревает об этом и, тем более, не обращается за помощью. Депрессия очень многолика и часто маскируется под другие, в том числе и телесные заболевания.
Депрессию лечат разными способами, в зависимости от ее тяжести. В легких случаях может быть вполне достаточно психотерапевтической помощи, а если болезнь запущена, то может потребоваться медикаментозное лечение и консультация психиатра.
При этом депрессия, хоть о ней и стали больше говорить в последние годы, все еще окружена множеством мифов.
То же можно сказать про некоторые другие расстройства, которые сейчас встречаются достаточно часто. Например, нарушения пищевого поведения, зависимости, навязчивые состояния, тревожное расстройство, последствия тяжелых стрессов – в этих случаях психиатр и психотерапевт часто работают вместе, используя разные методы воздействия, которые дополняют друг друга. Такая помощь гораздо более эффективна и человек быстрее возвращается к норме.
С какими проблемами стоит обратиться к психотерапевту?
- Жизненные кризисы, переживание потери, горя
- Страх и тревога, раздражительность
- Навязчивые мысли и действия
- Семейные проблемы
- Стрессы
- Нарушения сна
- Заболевания психосоматического происхождения
- Эмоциональная неустойчивость, перепады настроения.
Важно помнить, что душа требует заботы о себе не меньше, чем тело, и своевременное обращение к специалисту способно полностью изменить жизнь человека и избавить его от страданий.
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