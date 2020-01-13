Как проходит сеанс гирудотерапии

Гирудотерапия уже много лет используется для лечения разных недугов. Полезный эффект пиявок связан прежде всего с попаданием в кровь человека ферментов, содержащихся в их слюне.
Например, гирудин и дестабилаза снижают показатели свертываемости и устраняют процесс тромбообразования. Эглины обладают противовоспалительным действием. Кининаза снимает болевой синдром.
Это лишь часть полезных веществ, которые передают нам пиявки. На самом деле их гораздо больше.
Проведение сеанса
Многим, кто никогда не лечился пиявками, интересно, как же проходит сеанс гирудотерапии. Далее будет подробно расписан порядок процедуры.
Важно: перед назначением процедуры врач-гирудотерапевт обязательно консультирует пациента и, при необходимости, отправляет его на обследование для исключения противопоказаний!
Основные противопоказания, при которых гирудотерапию проводить нельзя:
- Беременность.
- Низкая свертываемость крови, в том числе гемофилия.
- Острые инфекционные болезни.
- Некоторые виды аллергии.
- Злокачественные опухоли.
- Низкий уровень гемоглобина в крови (анемия).
- Низкое артериальное давление (гипотония).
- Кровоизлияния в мозг.
- Индивидуальная непереносимость.
Не рекомендуется ставить пиявок лицам с психическими расстройствами. Также противопоказаны они при диабете и лахорадке. Кроме этого, гирудотерапия никогда не должна превращаться в испытание страхом, поэтому нужно быть морально готовым к такой процедуре.
Немаловажное значение имеет подготовка пациента к сеансу гирудотерапии: отказ от алкоголя и сигарет, отказ от косметических средств с сильным запахом, обязательный приём тёплого душа.
А теперь, собственно, о самой процедуре:
- Точки постановки выбираются гирудотерапевтом в зависимости от вида заболевания. За один сеанс используется в среднем от 3 до 5 пиявок (но их количество может быть и больше).
- Места на коже, куда будут прикладывать пиявок, нужно обработать спиртовой салфеткой. Кожа должна быть сухой и чистой.После этого врач ставит пиявку, и она прокусывает кожу. Многие боятся момента укуса, считая его болезненным. Ничего подобного – это похоже на укус комара. Никакой боли нет – ведь пиявка впрыскивает в кровь обезболивающие ферменты.
- Длительность сеанса - 40-60 минут. Пациент при этом теряет около 5 мл крови с каждой пиявки. После насыщения пиявка сама отваливается.
- Точка укуса накрывается стерильной повязкой. Ранка ещё может кровоточить некоторое время, но это не страшно. Если ставилось много пиявок, то пациенту рекомендуется постельный режим для восстановления.
Самостоятельно прикладывать пиявок не рекомендуется, так как по незнанию можно навредить себе. Постановка особей проводится под контролем врача-гирудотерапевта. В некоторых клиниках (например, здесь - girudotepapia.ru) возможен выезд специалиста на дом со всеми материалами.
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