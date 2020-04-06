Как лечат детскую урологию в Израиле?

Детские урологи в израильских медицинских центрах обеспечивают полную диагностику и лечение всего спектра урологических заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, дневное и ночное недержание мочи. Специалисты детской урологии могут выявить и устранить простые и сложные формы расстройств мочевого тракта у детей, в том числе проблемы с почками, мочеточником, мочевым пузырем и уретрой.
Для того чтобы стать врачом в Израиле нужно потратить 7-9 лет. Только после этого врач начинает практиковать лечение детских урологических заболеваний в Израиле (https://israel-doctor.info/detskaya-urologiya/) и через 10 лет, его можно назвать узкоспециализированным врачём. Они имеют опыт применения самых современных методов лечения, в том числе хирургического, всего спектра врожденных и приобретенных заболеваний, включая:
- ночное недержание мочи, не поддающееся лечению;
- заболевания мочевого пузыря;
- непроходимость мочи, включая гидронефроз;
- наличие крови в моче;
- хронический запор;
- дневное недержание мочи;
- врожденные дефекты гениталий;
- грыжу;
- водянку оболочек яичка;
- гидронефроз;
- гипоспадию;
- непроизвольное мочеиспускание;
- заболевания мочевого пузыря, в том числе инфекционные;
- камни в почках;
- нейрогенный мочевой пузырь;
- фимоз и парафимоз;
- синдром недостаточности мышц живота;
- почечную недостаточность;
- неопущение яичек;
- грыжу мочеточника;
- обструкцию мочеточнико-тазового сочленения;
- инфекции мочевыводящих путей;
- пороки развития женских половых органов;
- пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный ток мочи);
- нарушение эвакуаторной функции мочевого пузыря.
Лечащий уролог вашего ребенка составит индивидуальный план его лечения для коррекции или устранения проблем мочевой системы. Врачи в Израиле тесно взаимодействуют с педиатрами, детскими хирургами и другими узкими специалистами, включая нефрологов и гинекологов.
Члены команды урологов в израильских клиниках также имеют непосредственный опыт устранения детских медицинских проблем, связанных с гермафродитизмом или нарушениями полового развития.
Почему стоит выбрать израильский медцентре для решения вопросов, связанных с детской урологией?
Детские урологи в Израиле готовы провести полную диагностику и обеспечить заботливый уход юным пациентам, страдающим от урологических заболеваний, в том числе расстройств мочевого пузыря или почек. Коллектив урологов проходит специальную подготовку для лечения детей, и ребенок будет окружен заботой в дружеской семейной атмосфере. Мы тщательно разъясним родным, в каком состоянии находится организм, и подберем все возможные рекомендуемые способы лечения.
Детские урологи стараются не только вылечить конкретное заболевание, но и проявить комплексную заботу.
В ведущих израильских клиниках по детской урологии создают атмосферу доверия, в которой вы без стеснений можете задавать любые вопросы о состоянии ребенка и о возможных методах лечения.
Диагноз
У детей с урологическими заболеваниями могут проявляться непроизвольное мочеиспускание, боль во время мочеиспускания или боль в спине, брюшной полости, паховой области. Цель педиатров-урологов состоит в том, чтобы обеспечить качественную диагностику и составить комплексный план лечения как можно скорее.
Для того чтобы определить причину симптомов, беспокоящих вашего ребенка, врач для начала изучит историю болезни и результаты полного медицинского обследования. Вам необходимо будет сообщить о времени появления симптомов и проинформировать его, испытывает ли ваш ребенок продолжающуюся боль.
Израильский врач может взять пробы крови и мочи на анализ, а также назначить другие лабораторные исследования, включая:
- компьютерную томографию брюшной полости;
- цитоскопию (сканирование мочевого пузыря);
- исследование функции почек;
- рентген почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря;
- ультразвуковое обследование почек или мочевого пузыря;
- цитологическое исследование мочи;
- уродинамическое исследование.
Лечение
Медицинские центры предлагают полный комплекс методов лечения заболеваний мочевой системы у детей, начиная с медикаментозного лечения и ухода и заканчивая хирургическим вмешательством, включая:
- катетеризацию;
- обрезание;
- электрическую стимуляцию мышц мочевого пузыря;
- лечение гидроцеле;
- хирургические операции на почках и мочевом пузыре;
- трансплантацию почек;
- реконструктивную хирургию половых органов и мочевого тракта;
- стимуляцию крестцового нерва;
- сечение пупочной грыжи;
- лечение неопущения яичка.
Команда лечащих врачей вашего ребенка в первую очередь рассмотрит консервативные методы лечения. Если они не приносят желаемого эффекта, то лучшим решением может оказаться хирургическое вмешательство. В случае необходимости проведения операции педиатр-уролог будет рекомендовать наименее инвазивную процедуру с наименьшим возможным надрезом с целью сокращения времени госпитализации и реабилитации вашего ребенка.
Для пациентов, у которых развилась последняя стадия отказа почек, рекомендуется диализ почек, позволяющий выполнять неработающие функции организма аппаратным способом. Эта процедура отфильтровывает токсины и излишнюю жидкость из крови ребенка.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Ассоциацией Врачей Израиля
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Как лечат детскую урологию в Израиле?
Детские урологи в израильских медицинских центрах обеспечивают полную диагностику и лечение всего спектра урологических заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, дневное и ночное недержание мочи. Специалисты детской урологии могут выявить и устранить простые и сложные формы расстройств мочевого тракта у детей, в том числе проблемы с почками, мочеточником, мочевым пузырем и уретрой.
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