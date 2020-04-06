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Как лечат детскую урологию в Израиле?
Агнесса ЛИ   
06 Апреля 2020 г.
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Как лечат детскую урологию в Израиле?

Детские урологи в израильских медицинских центрах обеспечивают полную диагностику и лечение всего спектра урологических заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, дневное и ночное недержание мочи. Специалисты детской урологии могут выявить и устранить простые и сложные формы расстройств мочевого тракта у детей, в том числе проблемы с почками, мочеточником, мочевым пузырем и уретрой.

Как лечат детскую урологию в Израиле?

Для того чтобы стать врачом в Израиле нужно потратить 7-9 лет. Только после этого врач начинает практиковать лечение детских урологических заболеваний в Израиле (https://israel-doctor.info/detskaya-urologiya/) и через 10 лет, его можно назвать узкоспециализированным врачём. Они имеют опыт применения самых современных методов лечения, в том числе хирургического, всего спектра врожденных и приобретенных заболеваний, включая:

  • ночное недержание мочи, не поддающееся лечению;
  • заболевания мочевого пузыря;
  • непроходимость мочи, включая гидронефроз;
  • наличие крови в моче;
  • хронический запор;
  • дневное недержание мочи;
  • врожденные дефекты гениталий;
  • грыжу;
  • водянку оболочек яичка;
  • гидронефроз;
  • гипоспадию;
  • непроизвольное мочеиспускание;
  • заболевания мочевого пузыря, в том числе инфекционные;
  • камни в почках;
  • нейрогенный мочевой пузырь;
  • фимоз и парафимоз;
  • синдром недостаточности мышц живота;
  • почечную недостаточность;
  • неопущение яичек;
  • грыжу мочеточника;
  • обструкцию мочеточнико-тазового сочленения;
  • инфекции мочевыводящих путей;
  • пороки развития женских половых органов;
  • пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный ток мочи);
  • нарушение эвакуаторной функции мочевого пузыря.

Лечащий уролог вашего ребенка составит индивидуальный план его лечения для коррекции или устранения проблем мочевой системы. Врачи в Израиле тесно взаимодействуют с педиатрами, детскими хирургами и другими узкими специалистами, включая нефрологов и гинекологов.

Члены команды урологов в израильских клиниках также имеют непосредственный опыт устранения детских медицинских проблем, связанных с гермафродитизмом или нарушениями полового развития.

Почему стоит выбрать израильский медцентре для решения вопросов, связанных с детской урологией?

Детские урологи в Израиле готовы провести полную диагностику и обеспечить заботливый уход юным пациентам, страдающим от урологических заболеваний, в том числе расстройств мочевого пузыря или почек. Коллектив урологов проходит специальную подготовку для лечения детей, и ребенок будет окружен заботой в дружеской семейной атмосфере. Мы тщательно разъясним родным, в каком состоянии находится организм, и подберем все возможные рекомендуемые способы лечения.

Как лечат детскую урологию в Израиле?

Детские урологи стараются не только вылечить конкретное заболевание, но и проявить комплексную заботу.

В ведущих израильских клиниках по детской урологии создают атмосферу доверия, в которой вы без стеснений можете задавать любые вопросы о состоянии ребенка и о возможных методах лечения.

Диагноз

У детей с урологическими заболеваниями могут проявляться непроизвольное мочеиспускание, боль во время мочеиспускания или боль в спине, брюшной полости, паховой области. Цель педиатров-урологов состоит в том, чтобы обеспечить качественную диагностику и составить комплексный план лечения как можно скорее.

Для того чтобы определить причину симптомов, беспокоящих вашего ребенка, врач для начала изучит историю болезни и результаты полного медицинского обследования. Вам необходимо будет сообщить о времени появления симптомов и проинформировать его, испытывает ли ваш ребенок продолжающуюся боль.

Израильский врач может взять пробы крови и мочи на анализ, а также назначить другие лабораторные исследования, включая:

  • компьютерную томографию брюшной полости;
  • цитоскопию (сканирование мочевого пузыря);
  • исследование функции почек;
  • рентген почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря;
  • ультразвуковое обследование почек или мочевого пузыря;
  • цитологическое исследование мочи;
  • уродинамическое исследование.

Лечение

Медицинские центры предлагают полный комплекс методов лечения заболеваний мочевой системы у детей, начиная с медикаментозного лечения и ухода и заканчивая хирургическим вмешательством, включая:

  • катетеризацию;
  • обрезание;
  • электрическую стимуляцию мышц мочевого пузыря;
  • лечение гидроцеле;
  • хирургические операции на почках и мочевом пузыре;
  • трансплантацию почек;
  • реконструктивную хирургию половых органов и мочевого тракта;
  • стимуляцию крестцового нерва;
  • сечение пупочной грыжи;
  • лечение неопущения яичка.

Команда лечащих врачей вашего ребенка в первую очередь рассмотрит консервативные методы лечения. Если они не приносят желаемого эффекта, то лучшим решением может оказаться хирургическое вмешательство. В случае необходимости проведения операции педиатр-уролог будет рекомендовать наименее инвазивную процедуру с наименьшим возможным надрезом с целью сокращения времени госпитализации и реабилитации вашего ребенка.

Для пациентов, у которых развилась последняя стадия отказа почек, рекомендуется диализ почек, позволяющий выполнять неработающие функции организма аппаратным способом. Эта процедура отфильтровывает токсины и излишнюю жидкость из крови ребенка.

Статья подготовлена в сотрудничестве с Ассоциацией Врачей Израиля

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  • Как лечат детскую урологию в Израиле?
    Как лечат детскую урологию в Израиле? Детские урологи в израильских медицинских центрах обеспечивают полную диагностику и лечение всего спектра урологических заболеваний, включая инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей, дневное и ночное недержание мочи. Специалисты детской урологии могут выявить и устранить простые и сложные формы расстройств мочевого тракта у детей, в том числе проблемы с почками, мочеточником, мочевым пузырем и уретрой.
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