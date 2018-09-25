Качественная диагностика в радиологическом центре ADONIS

Сейчас в распоряжении медицины находятся самые современные методы исследования, благодаря которым можно обнаружить любую патологию на ранних стадиях. Лидерами современной диагностики являются исследования с помощью рентгеновских лучей.

Любые виды компьютерной томографии, маммография, рентгенография – на рентген Киев можно пройти все эти виды исследования на самом современном оборудовании.

Один из самых востребованных сейчас видов диагностики - компьютерная томография или КТ. Это способ послойного сканирования, при котором можно подробно рассмотреть все внутренние органы и системы. Причем изображение получается трехмерным и детальным, с точностью до миллиметра. Это крайне важно в случае онкологических заболеваний, когда нужно точно оценить размеры и местонахождение опухоли и объемы здоровых тканей. Тогда врач сможет оценить эффективность проводимого лечения и максимально успешно разработать план операции.

Можно сделать КТ любой части организма, например, головы, позвоночника, брюшной полости.

Рак груди остаётся самой распространенной онкопатологией среди женщин. Но при выявлении на ранних стадиях такие опухоли хорошо лечатся. Поэтому маммографию необходимо делать всем женщинам старше сорока лет ежегодно. На данный момент обследование на цифровом маммографе – самая лучшая профилактика онкологии. Высокочувствительный прибор позволяет обнаружить любые отклонения о нормы, любого, даже минимального размера и расположения, на самых ранних стадиях.

Для некоторых исследований, например, при ангиографии, необходимо внуривенное введение контраста. В киевском центре ADONIS расчет вещества проводится индивидуально, после консультации с врачом. Кроме того, качество оборудования позволяет делать четкие снимки при минимальном количестве контрастного вещества, а это снижает нагрузку на организм пациента.

Обследование на радиологическом оборудовании последних поколений имеет ещё ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, аппараты проводят сканирование с большой скоростью, а значит пациент испытывает гораздо меньше дискомфорта. Не нужно долго задерживать дыхание или лежать абсолютно неподвижно. Это особенно важно для детей, или людей с серьёзными заболеваниями.

Во-вторых, современные томографы более безопасны: они позволяют получить высокое качество всех изображений при низкой дозе облучения.

В-третьих, в радиологическом центре ADONIS могут пройти качественное обследование пациенты с избыточным весом, так как оборудование рассчитано на вес до 227 кг.

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