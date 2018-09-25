Качественная диагностика в радиологическом центре ADONIS

Сейчас в распоряжении медицины находятся самые современные методы исследования, благодаря которым можно обнаружить любую патологию на ранних стадиях. Лидерами современной диагностики являются исследования с помощью рентгеновских лучей.
Любые виды компьютерной томографии, маммография, рентгенография – на рентген Киев можно пройти все эти виды исследования на самом современном оборудовании.
Один из самых востребованных сейчас видов диагностики - компьютерная томография или КТ. Это способ послойного сканирования, при котором можно подробно рассмотреть все внутренние органы и системы. Причем изображение получается трехмерным и детальным, с точностью до миллиметра. Это крайне важно в случае онкологических заболеваний, когда нужно точно оценить размеры и местонахождение опухоли и объемы здоровых тканей. Тогда врач сможет оценить эффективность проводимого лечения и максимально успешно разработать план операции.
Можно сделать КТ любой части организма, например, головы, позвоночника, брюшной полости.
Рак груди остаётся самой распространенной онкопатологией среди женщин. Но при выявлении на ранних стадиях такие опухоли хорошо лечатся. Поэтому маммографию необходимо делать всем женщинам старше сорока лет ежегодно. На данный момент обследование на цифровом маммографе – самая лучшая профилактика онкологии. Высокочувствительный прибор позволяет обнаружить любые отклонения о нормы, любого, даже минимального размера и расположения, на самых ранних стадиях.
Для некоторых исследований, например, при ангиографии, необходимо внуривенное введение контраста. В киевском центре ADONIS расчет вещества проводится индивидуально, после консультации с врачом. Кроме того, качество оборудования позволяет делать четкие снимки при минимальном количестве контрастного вещества, а это снижает нагрузку на организм пациента.
Обследование на радиологическом оборудовании последних поколений имеет ещё ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, аппараты проводят сканирование с большой скоростью, а значит пациент испытывает гораздо меньше дискомфорта. Не нужно долго задерживать дыхание или лежать абсолютно неподвижно. Это особенно важно для детей, или людей с серьёзными заболеваниями.
Во-вторых, современные томографы более безопасны: они позволяют получить высокое качество всех изображений при низкой дозе облучения.
В-третьих, в радиологическом центре ADONIS могут пройти качественное обследование пациенты с избыточным весом, так как оборудование рассчитано на вес до 227 кг.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...